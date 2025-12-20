Daha önce yapılan yapılandırmaların devlete önemli gelir sağladığını hatırlatan Palandöken, benzer bir düzenlemenin hem esnafı rahatlatacağını hem de ekonomiye katkı sunacağını ifade etti.

Son yapılandırma kapsamında devletin yaklaşık 156 milyar TL tahsil ettiğini anımsatan Palandöken, “2026 yılına sayılı günler kaldı. Vatandaşımız, esnafımız, öğrencimiz; herkes borçsuz, harçsız yeni yıla girebilmenin umudunu taşıyor. 2023 yılında yapılan yapılandırmada insanlar borçlarının çok büyük bir bölümünü ödeyebildi ve devlet de ciddi bir tahsilat gerçekleştirdi” dedi.

“Kapsamlı yeniden yapılandırma esnaf için nefes olacak”

Esnaf ve sanatkârların artan maliyetler nedeniyle borçlarını ödemekte zorlandığını vurgulayan Palandöken, taleplerinin bir af değil, ödenebilir bir sistem olduğunu belirtti. Palandöken, “Biz borcumuzu ödemek istiyoruz ancak mevcut şartlar, iş yeri kiraları ve borç yükü buna engel oluyor. Kredi borçlarından idari para cezalarına, köprü ve otoyol geçiş ücretlerinden öğrenim kredilerine kadar geniş kapsamlı bir yapılandırma olmalı. Ana parasını ödemek ya da taksitlendirmek isteyen herkes bu imkândan yararlanabilmeli” diye konuştu.

Böyle bir düzenlemenin devlet gelirlerini de artıracağını ifade eden Palandöken, “Geçen seferkinin belki iki, hatta iki buçuk katı tahsilat sağlanabilir. Atıl kalan bu paralar yeniden ekonomiye kazandırılır. Esnaf ticaretini sürdürür, vatandaş yeni bir beyaz sayfa açar” ifadelerini kullandı.

“Uzun vadeli yapılandırma ertelenemez bir ihtiyaç”

Uzun vadeli yapılandırmanın artık zorunlu hâle geldiğini dile getiren Palandöken, birçok kişinin borcunu ödemek istemesine rağmen imkânsızlıklar nedeniyle bunu başaramadığını söyledi. “E-hacizler, gayrimenkul hacizleri, sosyal güvenlik prim borçları vatandaşın önünde ciddi engel. Yapılandırma yapılırsa devlet alacağının önemli bir kısmını tahsil eder, vatandaş da ekonomik toparlanmayla birlikte bu yükten kurtulur” dedi.

Yapılandırmanın kimseyi mağdur etmeyeceğini vurgulayan Palandöken, “Bu bir af değildir. Bu, borçların ödenebilir hâle getirilmesidir. 2026 yılına herkes borçsuz girmek istiyor ve bu talep artık görmezden gelinmemelidir” şeklinde konuştu.