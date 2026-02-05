TCMB tarafından açıklanan Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ne göre, söz konusu haftada toplam rezervler bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 544 milyon dolar artış gösterdi.

Bu dönemde brüt döviz rezervleri 1 milyar 797 milyon dolarlık düşüşle 86 milyar 202 milyon dolardan 84 milyar 405 milyon dolara geriledi. Altın rezervleri ise dikkat çekici bir artış kaydederek 4 milyar 341 milyon dolar yükseldi ve 133 milyar 753 milyon dolara çıktı.

Altın rezervlerindeki güçlü artış, toplam rezervlerin rekor seviyeye ulaşmasında belirleyici rol oynadı.