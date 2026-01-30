Aralarında Türk tır sürücülerinin de bulunduğu yüzlerce şoför günlerdir sınır kapılarında mahsur kaldı.

Protestolar nedeniyle özellikle Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan sınır hatlarında yoğunluk yaşanırken, Türk tır şoförü Ali Kurt 75 saati aşan bekleyişini anlattı. Kurt, 26 Ocak Pazartesi günü saat 12.00’de Hırvatistan’a geçiş sağlayan Batina Sınır Kapısı’nın tır trafiğine kapatıldığını belirterek, “Otobüs ve taksiler geçiyor ancak tırlar için kapı kapalı. Sadece iki tanker tırına izin verildi, diğer tüm tır geçişleri durduruldu” dedi.

Temel ihtiyaçlar büyük sorun

Sırada hem Avrupa plakalı hem de Türk plakalı tırların bulunduğunu ifade eden Kurt, en büyük sorunun temel ihtiyaçlara erişim olduğunu vurguladı. Kurt, “Sınır kapısına yakın olanlar tuvalete ulaşabiliyor ancak yaklaşık 4 kilometre geride kalan sürücüler tuvalete bile gidemiyor. Duş imkânı zaten yok” diye konuştu.

Geceleri güvenlik sorunlarının arttığını da belirten Kurt, “Mülteciler bazı araçların dolaplarını patlatıyor, yiyeceklerimizi çalıyor. Uykusuzluk ve tedirginlik had safhada” ifadelerini kullandı.

Bilgi yok, belirsizlik sürüyor

Resmî makamlardan herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını dile getiren Kurt, hem Türkiye’den Avrupa’ya gidecek hem de Avrupa’dan Türkiye’ye dönecek şoförlerin kendilerinden sürekli bilgi almaya çalıştığını söyledi. “Sıranın en başındayız, herkes ‘Kapı açık mı, geçen var mı?’ diye soruyor. Mesaj kutularımız doldu. Bu yüzden her gün bilgilendirme amaçlı video paylaşıyoruz” dedi.

Dayanışma beklentisi, kırgınlıkla karşılandı

Sosyal medyada paylaştıkları videolara gelen bazı yorumlara tepki gösteren Kurt, “Susuz musunuz, ihtiyacınız var mı diye sorulacağına ‘Orada ne işiniz var?’ gibi yorumlar geliyor. Bu onların ayıbı, canları sağ olsun” diye konuştu.

Sırbistan tarafında bekleyen sürücülere yerel yönetimlerce ekmek ve su desteği sağlandığını aktaran Kurt, Hırvatistan tarafında ise benzer bir desteğin olmadığını belirtti. Bulgaristan’dan Sırbistan’a geçmeye çalışan sürücülerin de benzer sorunlar yaşadığını kaydetti.

“Ortada taşkınlık yok”

Eylemlere ilişkin yanlış bir algı oluştuğunu vurgulayan Kurt, “Bağıran çağıran yok, polisle karşı karşıya gelinen bir durum da yok. Destek verilecek bir kalabalık da yok. Mevcut durum bu” dedi.

75 saati aşkın süredir herhangi bir gelişme yaşanmadığını belirten Kurt, “Buradayız, hâlâ beklemedeyiz. Herkes Allah’a emanet” ifadelerini kullandı.