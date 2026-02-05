Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada şubat ayı engelli aylıklarını ocak ayı memur maaş katsayısındaki düzenleme sonrasında zamlı olarak ödeyeceklerini belirterek, "Bu kapsamda şubat ayı için yaklaşık 5,4 milyar lira yaşlı aylığı ve yaklaşık 4,3 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 9,7 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam katılımlarını sağlamak ve aynı zamanda bağımsız yaşam sürmelerine destek olmak amacıyla çalıştıklarını belirtti. Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olduklarını aktaran Göktaş, hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerini vurguladı. Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini kaydeden Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Şubat ayı engelli aylıklarını ocak ayı memur maaş katsayısındaki düzenleme sonrasında zamlı olarak ödeyeceğiz. Bu doğrultuda şubat ayı için yaklaşık 5,4 milyar lira yaşlı aylığı ve yaklaşık 4,3 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 9,7 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."