Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, üreticiye verilen desteğin artırılacağını belirterek, "2026 yılı için desteği 1 milyar liraya çıkaracağımızı vaat etmiştim. Ancak önümüzdeki süreçte bu rakamı 1,5 milyar liraya çıkaracağız" dedi.

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise 4 büyük tarım fuarından biri olan 21'inci Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 110 bin metrekarelik alanda kapılarını ziyaretçilere açtı. 15 holün tamamını kapsayan ve ‘Hayat Veren Su' temasıyla düzenlenen fuarda; 120'si yabancı olmak üzere toplam 520 firma yer alırken, organizasyonun 150 bin ziyaretçiyi ağırlaması hedefleniyor. Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir'in tarımsal köklerine ve fuarcılık vizyonuna dikkat çekti. 110 bin metrekarelik kapalı alanda, 15 holün tamamını kapsayan büyük bir organizasyon gerçekleştirdiklerini belirten Tugay, "Geçtiğimiz yıl 120 binin üzerinde ziyaretçinin katıldığı fuarımızda, bu yıl 120'si yabancı olmak üzere toplam 520 firmayı ve en az 150 bin ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.



"Türkiye'deki 240 gölden 186'sı kurudu"

Küresel iklim krizi ve su sorunuyla ilgili veriler paylaşan Başkan Tugay, dünyanın zorunlu bir dönüşüm sürecinden geçtiğini vurguladı. Bilim insanlarının gezegenin 1 derecelik ısınmasının temel tarım ürünlerinde yüzde 10 verim kaybına yol açacağı uyarısında bulunduğunu hatırlatan Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehrimiz yaz boyunca, yaklaşık 5 ay süreyle tek bir damla yağış almadı. Son 60 yılda ülkemizdeki 240 gölden 186'sı tamamen kurumuş durumdadır. 240 gölün 186'sının kuruduğu bir ülkede yaşadığımız gerçeğini herkesin hatırlaması gerekmektedir. Geriye kalan göller de hem seviye kaybetmekte hem de kirlilik tehdidiyle yüzleşmektedir."



Üreticiye 1,5 milyar liralık destek mesajı

Kırsal kalkınma ve genç çiftçi sorununa değinen Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üreticiye sağladığı destekleri artırma kararı aldıklarını duyurdu. 21 ayda üreticilere 694 milyon liralık destek sağladıklarını belirten Tugay, "2026 yılı için bu desteği 1 milyar liraya çıkaracağımızı vaat etmiştim ve bu sözün arkasındayım. Ancak önümüzdeki süreçte bu rakamı 1,5 milyar liraya çıkaracağız; çünkü üreticimizin daha fazlasını hak ettiğini düşünüyorum. Çiftçimizi ve üreticimizi asla yalnız bırakmayacağız." şeklinde konuştu.



"Vahşi sulama alışkanlıklarını tarihe gömmek zorundayız"

Orion Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan ise fuarın bu yılki temasının 'Hayat Veren Su' olarak belirlenmesinin bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Toprağın ana, suyun ise hayat kaynağı olduğunu belirten Tan, "Su yoksa tohumun, gübrenin, en son teknolojik traktörün ya da genetiği iyileştirilmiş fidanın hiçbir anlamı yoktur." dedi.

Tarım sektörünün suyu yönetememesi halinde geleceği yönetemeyeceğine dikkat çeken Tan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yıllarca süregelen vahşi sulama alışkanlıklarımızı artık tarihe gömmek zorundayız. Toprağı suya boğarak değil, bitkinin ihtiyacı olan suyu en hassas teknolojiyle ona ulaştırarak verim alabiliriz. Fuarda yer alan teknolojiler; toprağın nemini ölçen sensörlerden damla sulama sistemlerine, yapay zeka destekli otonom sulama robotlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Amacımız, çiftçimizin bir damla suyu bile ziyan etmeden maksimum verime ulaşmasını sağlamaktır."



Fuar İzmir'de gerçekleştirilen açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yanı sıra; İzmir Ziraat Odası Başkanı İbrahim Erdallı, Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, belediye başkanları ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.