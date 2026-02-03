Aynı dönemde en çok ucuzlayan ürün grubu ise yüzde 7,64 gerilemeyle kadın ve kız çocuk giysileri oldu.

TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre, Ocak 2026’da enflasyon bir önceki aya göre yüzde 4,84, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 30,65 artış gösterdi. On iki aylık ortalamalara göre artış oranı ise yüzde 33,98 olarak kaydedildi.

Ocak ayında fiyat artışında öne çıkan diğer ürünler arasında; yüzde 51,58 ile meyvesi yenen taze sebzeler (domates, biber, salatalık, kabak), yüzde 33,09 ile taze veya soğutulmuş yeşil baklagiller, yüzde 32,29 ile ayaktan tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler ve yüzde 30,87 ile havale ücretleri yer aldı.

Öte yandan fiyatı düşen ürünler grubunda; bebek giysileri (0-2 yaş) yüzde 6,28, erkek ayakkabıları yüzde 3,05, erkek ve erkek çocuk giysileri yüzde 3,01, bebek ve çocuk ayakkabıları ise yüzde 3,01 oranında ucuzladı.