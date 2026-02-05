Son haftalarda jeopolitik risklerin tırmanması, yatırımcıları güvenli limanlara yöneltmiş; altın ve gümüş fiyatları tarihi zirveleri test etmişti. FED’in faizleri sabit tutmasının ardından altının onsu 5.600 doları, gümüşün onsu ise 120 doları görmüştü. Ancak bu yükselişin ardından gelen sert satışlar, piyasada dengeleri yeniden değiştirdi.

Güncel fiyatlar (07.15 itibarıyla)

Altın ons: 4.875 dolar

Gümüş ons: 76 dolar

Gram altın: 6.808 TL

Gram gümüş: 107 TL

Kapalıçarşı fiziki gram altın: 7.424 TL

Sert düşüşün 3 ana nedeni

1. ABD–Çin hattında yumuşama sinyali

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleşen telefon görüşmesi, piyasalarda tansiyonu düşürdü. Taraflardan gelen “olumlu ve yapıcı” mesajlar, güvenli limanlara olan talebi sınırladı ve altın ile gümüşte satış baskısını artırdı.

2. ABD–İran geriliminde azalma

ABD ile İran arasında müzakere kararı alınması da fiyatlar üzerinde etkili oldu. Görüşmelerin cuma günü Umman’da yapılacağının açıklanması, jeopolitik risk algısını zayıflattı ve değerli metallere olan talebi düşürdü.

3. Güçlenen dolar ve ABD verileri

Dolar endeksinin 97,80 seviyesine yükselerek son iki haftanın zirvesine yönelmesi, altın ve gümüşü baskıladı. FED başkanlığı için “şahin” olarak değerlendirilen Kevin Warsh isminin öne çıkması da doların güçlenmesini destekledi. Öte yandan ABD’de açıklanan ocak ayı hizmet PMI verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi, faiz indirimi beklentilerini azalttı.

Çin’den rekor ETF çıkışı

Düşüşü hızlandıran bir diğer unsur ise Çin’den gelen sert satışlar oldu. Çin’in en büyük dört altın destekli ETF’inden yalnızca salı günü yaklaşık 980 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Bu rakam, söz konusu fonlar için tarihteki en yüksek günlük çıkış olarak kayıtlara geçti. Haftanın ilk yarısında Çin’deki altın ETF’lerinden çıkan toplam para 1,3 milyar dolara yaklaştı.

Piyasalarda gözler şimdi ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine çevrilmiş durumda. Verilerin seyri, altın ve gümüşte yönün netleşmesinde belirleyici olacak.