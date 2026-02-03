Büyük Zam Rötar Yaptı, Artış Tamamen İptal Edilmedi

Araç sahiplerini tedirgin eden akaryakıt zamlarına ilişkin beklenen gelişme geldi. ABD–İran hattında yaşanan gerilimin azalması ve küresel piyasalardaki görece sakin seyir, motorin fiyatlarına yansıması beklenen yüksek zammın önüne geçti. Sektör kaynaklarına göre, motorin için konuşulan 2 lira 74 kuruşluk artış rafa kaldırıldı.

Ancak fiyatlar tamamen sabit kalmayacak. Edinilen bilgilere göre, motorin grubunda bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 20 kuruşluk zam yapılacak.

Motorine 20 Kuruşluk Zam Bu Gece Yürürlüğe Giriyor

Büyük zammın iptal edilmesi sürücüler açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilirken, sınırlı artış pompaya yansıyacak. Zamlı fiyatlar, 4 Şubat 2026 Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak.

3 Büyükşehirde Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 55,34 TL

Motorin: 57,46 TL (Bu gece +20 kuruş)

LPG: 30,09 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 55,16 TL

Motorin: 57,28 TL (Bu gece +20 kuruş)

LPG: 29,49 TL

Ankara

Benzin: 56,24 TL

Motorin: 58,54 TL (Bu gece +20 kuruş)

LPG: 29,97 TL

İzmir

Benzin: 56,53 TL

Motorin: 58,81 TL (Bu gece +20 kuruş)

Akaryakıt fiyatları; döviz kuru, brent petrol fiyatları ve jeopolitik gelişmelere bağlı olarak değişkenliğini sürdürüyor.