Böylece haftalık toplam menkul kıymet alımı 1 milyar 732 milyon dolara ulaştı.

Söz konusu haftada BIST 100 Endeksi yüzde 6,51 değer kazanırken, 2 yıllık gösterge tahvil faizi 16 baz puan geriledi. Bu tablo, yabancı ilgisinin hem hisse senedi hem de borçlanma araçlarında arttığını gösterdi.

Yılbaşından bu yana yabancı yatırımcılar 1,38 milyar dolarlık hisse senedi, 3,94 milyar dolarlık DİBS ve 919,5 milyon dolarlık özel sektör tahvili alımı gerçekleştirdi. Böylece 2026 yılı başından itibaren toplam yabancı menkul kıymet alımı 6,24 milyar dolara yükseldi.

Son 1 yıllık dönemde ise yabancı yatırımcıların menkul kıymet piyasalarına girişi yaklaşık 10 milyar dolar oldu. Bu süreçte 3,53 milyar dolarlık hisse senedi, 5,51 milyar dolarlık DİBS ve 957,7 milyon dolarlık özel sektör tahvili alımı yapıldı.

Öte yandan, hisse senedi piyasasında yabancı yatırımcıların payı 30 Ocak itibarıyla yüzde 37,2’ye çıktı. Bir önceki hafta bu oran yüzde 36,9, 2025 yıl sonu itibarıyla ise yüzde 36,3 seviyesindeydi. Bu artış, yabancıların borsaya olan ilgisinin yeniden güçlendiğine işaret etti.