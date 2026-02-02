Bakan Bolat, ihracattaki sınırlı gerilemede altın ve enerji kalemlerindeki düşüşün etkili olduğunu belirtti. Özellikle altın mücevherat ihracatı, Ocak ayında en fazla düşüş yaşanan sektörler arasında yer aldı. Enerji ve rafine petrol ürünleri ile işlenmiş altın ihracatındaki gerileme, Ocak 2025’e kıyasla ihracatta yüzde 3,9’luk bir düşüşe neden oldu.

Altın ve enerji hariç tutulduğunda ise ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87,3 seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan bazı sektörlerdeki güçlü performans dikkat çekti. Ocak ayında ihracatını en fazla artıran sektörler savunma sanayi, otomotiv, bakır ve işlenmiş bakır ürünleri, elektrikli makine ve cihazlar ile balıkçılık oldu.

Bakan Bolat, açıklamasında söz konusu verilerin ihracatta ürün ve pazar çeşitlendirmesinin yanı sıra yüksek katma değerli üretimin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.