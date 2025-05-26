Özellikle asgari ücrette ara zam talebi, HSK seçimindeki usulsüzlük iddiaları ve Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması konularına dikkat çeken Özel, sert mesajlar verdi.

"Asgari Ücrette Ara Zam, Tüm Emekçilerin Ortak Talebi"

Türkiye’de milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği ara zam konusunda net konuşan Özel, “Toplumun yüzde 55’ini, doğrudan 60’ını ilgilendiren bir konu bu. Sadece asgari ücretle çalışanları değil, tüm maaşlı çalışanları ilgilendiriyor çünkü ücret skalası asgari ücrete göre şekilleniyor. Bu nedenle asgari ücrete ara zam, emekçilerin hakkıdır, söke söke alınmalıdır” ifadelerini kullandı.

Asgari ücretin dört ayda enflasyon karşısında eridiğine dikkat çeken Özel, “Geçtiğimiz yılın bile gerisine düşmüş bir tabloyla karşı karşıyayız. Emekçinin sekiz ay daha bu ücretle geçinmesi kabul edilemez” diyerek süreci yakından takip edeceklerini ve sendikalarla temaslara başlayacaklarını açıkladı.

Sendikalara Ziyaret Takvimi Belirlendi

Özgür Özel, bu hafta içerisinde başta TÜRK-İŞ, DİSK, HAK-İŞ ve TİSK olmak üzere işçi ve işveren konfederasyonlarını ziyaret edeceklerini, önümüzdeki hafta ise sivil toplum kuruluşları ve diğer ilgili yapılarla temas kuracaklarını ifade etti. “Talebimizi netleştireceğiz ve bunu tüm emekçilerin sahiplenmesi için sahada olacağız” diyen Özel, konunun siyasetin ötesinde bir hak arayışı olduğunun altını çizdi.

HSK Seçimi ve Anayasa’ya Aykırı Uygulamalar

Görüşmenin diğer önemli başlığı ise Hakimler ve Savcılar Kurulu seçimlerinde yaşanan süreçti. Özel, Anayasa’nın açık hükümlerine rağmen, komisyonda yapılan uygulamaların usule aykırı olduğunu vurguladı. “Anayasa diyor ki birinci turda nitelikli çoğunluk aranır, ikinci turda yine aranır, olmazsa kura yapılır. Ancak komisyonda üçüncü tur uydurularak adayların dağılımı manipüle edilmek istendi. Bu açık bir Anayasa ihlalidir” dedi.

Genel Kurul’da doğru bir uygulama yapılmasına rağmen komisyondan gelen adayların Anayasa’ya aykırı biçimde belirlendiğini kaydeden Özel, sürecin iptali için gerekli başvuruları yaptıklarını ve Anayasa Mahkemesi’nden adalet beklediklerini belirtti.

"Anayasa Mahkemesi’ne Karşı Saygısızlık Var"

Son dönemde Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması konusuna da değinen CHP lideri, özellikle rektör atamaları örneğini verdi. “Mahkeme, atamaların Anayasa’ya aykırı olduğunu söylüyor, 9 ay süre tanıyor. Ancak iktidar bu sürenin son gününde aynı düzenlemeyi tekrar getirerek, mahkemeyi yok sayıyor. Bu kabul edilemez bir tutumdur. Anayasa Mahkemesi’nin buna karşı yürütmeyi durdurma yetkisini kullanması gerekir” diyerek yargıya da önemli bir sorumluluk düştüğünü ifade etti.

Kurultay Davasına Tepki: “CHP’yi Karıştırma Çabası Boşa Çıktı”

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan iptal davasının 30 Haziran’a ertelenmesine de değinen Özel, bu tür girişimlerin parti içi kaos algısı yaratma çabası olduğunu belirtti. “Aynı delegeyle bir kurultay daha yaptık ve geçerli oyların tamamını aldım. Parti tarihinde ilk kez genel başkanın listesi delinmeden geçmiş. Ne konuşuluyor hâlâ?” diyerek konunun gündemde tutulmasını maksatlı bulduğunu dile getirdi.

“Mücadeleye Devam”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in mesajı net: Asgari ücrette iyileştirme kaçınılmaz, emekçinin hakkı savunulacak, Anayasa’ya aykırı her adımın karşısında olunacak. “Hak yerini bulacak” diyen Özel, hem ekonomik hem de hukuki zeminde mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.