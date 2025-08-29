Küçük, özellikle özel yurt ve vakıf üniversitelerindeki ücretlerin astronomik seviyelere çıktığını vurguladı. “Bazı üniversiteler adeta ticari işletme gibi çalışıyor. Bu nedenle birçok öğrenci maliyetleri karşılayamayarak eğitimini dondurmak zorunda kalıyor. Bu durum kabul edilemez” dedi.

Mevzuattaki boşluğa da dikkat çeken Küçük, özel okullar için fiyat artışına sınırlama getiren bir yönetmelik bulunduğunu ancak üniversitelerde böyle bir düzenleme olmadığını hatırlattı. Ortaöğretimdeki özel kurumlarda artış oranının belli kriterlere göre belirlendiğini, yükseköğretimde ise üniversitelerin fiyatları kendi inisiyatifleriyle belirlediğini ifade etti.

Küçük, vakıf üniversitelerinin önceliğinin kâr değil, eğitim olması gerektiğini belirterek, “Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerdeki fiyat artışlarına sınır koymalı. Ülkedeki enflasyon oranları ortada. Üniversiteler, bu oranları dikkate alarak makul seviyelerde ücret belirlemeli” diye konuştu.

Öğrenci ve velilerin beklentisi ise, yeni bir yasal düzenleme ile özel üniversitelerdeki fahiş fiyat artışlarına sınır getirilmesi.