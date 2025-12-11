Özel Olimpiyatlar Türkiye tarafından düzenlenen İstanbul Oyunları, Silivri Alibey Spor Salonu’nda gerçekleşti.

Özel Olimpiyatlar Türkiye tarafından Silivri Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen İstanbul Oyunları, 10-11 Aralık 2025 tarihlerinde Silivri Alibey Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. İstanbul’un 11 ilçesindeki özel eğitim kurumlarından gelen 155 özel sporcu, 45 antrenör ve 50 gönüllü, iki gün boyunca sporun birleştirici gücü etrafında bir araya geldi.

Oyunların ilk günü 10 Aralık’ta sporcular, karma basketbol, bocce, masa tenisi ve atletizm branşlarında seviyelerine göre gruplama müsabakalarına katıldı. Karşılaşmalar, sporcuların final etabına uygun şekilde eşleştirilmesi amacıyla düzenlendi.

İstanbul Oyunları’nın resmi açılışı 11 Aralık Perşembe günü saat 10.00’da sporcular, antrenörler, gönüllüler ve ailelerin katılımıyla gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşün ardından açılış törenine geçildi.

Törene Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Seyithan Dağıstanlı, Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat, TÖSSFED İstanbul İl Temsilcisi Can Dağaşan, Özel Olimpiyatlar Türkiye Ülke Direktörü Murat Ağca ve Özel Olimpiyatlar Türkiye Başkan Yardımcısı Tamer Oyguç katılım sağladı.

Açılış töreninin ardından final müsabakalarına geçildi. Karma basketbol, bocce, masa tenisi ve atletizm branşlarında yarışan özel sporcular yeteneklerini sergiledi.

İstanbul Oyunları, tüm katılımcıların bir araya geldiği toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.