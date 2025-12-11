Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkmenistan ziyaretinde eşi Emine Erdoğan ile birlikte üst düzey bir heyet eşlik ediyor. Heyette;

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ,

Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ,

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ,

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın forum kapsamında ikili temaslarda bulunması, bölgesel barış, güvenlik ve enerji iş birliği konularının gündeme gelmesi bekleniyor.

Putin – Erdoğan görüşmesi planlanıyor

Ziyaret kapsamında önemli ikili temasların gerçekleşmesi beklenirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de forum için Türkmenistan’da olacağı açıklandı. Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in yarın Türkmenistan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeyi planladığı duyuruldu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

“Yarın, Başkan Putin Aşkabat'ta temaslarda bulunacak. Uluslararası Barış ve Güven Yılı vesilesiyle düzenlenecek forumun marjında çeşitli ikili görüşmeler planlandı.”

Putin’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme planı olup olmadığı yönündeki soruya ise Peskov,

“Planlanıyor” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkmenistan’daki temaslarında bölgesel güvenlik, enerji iş birliği ve diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesinin öne çıkması bekleniyor.