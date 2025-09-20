CHP Genel Başkanı Özgür Özel memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu Belediyesinin kendi imkanlarıyla yaptığı Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi, Ekrem Gürel Kültür Merkezi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hizmete sunduğu Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Ekmek projelerinin toplu açılışına katıldı. Toplu açılış törenine Özel'in yanı sıra, CHP Genel Başkan Yardımcıları, CHP Milletvekilleri, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Halk oyunları gösterisinin ardından Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın yaptığı açılış konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile birlikte temel attıkları projelerin açılışını gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ise büyük bir gurur ve derin bir hüznü aynı anda yaşadığını belirterek, "Eşimin adının böyle bir tesise verilmesinde emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." dedi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise onca imkansızlıklara rağmen Manisa'daki CHP'li 14 belediyenin çok büyük işler yapmaya devam ettiğini söyledi.



"Seçimi kazanınca yine kibir yapmayacağız"

Manisa'daki durumun Türkiye'deki bütün siyasete de yansımasını temenni eden Özel, "Bundan sonraki süreçlerde de nasıl Manisa'da yüzde 6'yı da aldık, yüzde 60'ı da aldık. Bu parti Türkiye'de baraj altında da kalmıştı. Yüzde 60'la iktidara geldiğini de hep birlikte ilk seçimlerde göreceğiz inşallah. Seçimi kazanınca da yine kibir yapmayacağız. Bana diyorlar ki: '31 Mart seçimlerini kazandığınız akşam yaptığınız konuşmayı ne ara yazdınız?' dedim ki hiçbir ara yazmadım. Aylar öncesinden aklımdaydı. Çünkü 5 sene önce, 4 sene önce Manisa'da yerel seçimleri kazandığımızda Turgutlu'da aynı konuşmayı yaptım. Saruhanlı'da, Akhisar'da, Alaşehir'de aynı konuşmayı yaptım. Bu bir zafer değil, görev dedik. Bu seçimin kaybedeni yok dedik. Biz kazanmadık. Manisa kazandı. Kimse kaybetmedi dedik. Bundan sonra sessizce eve gidelim, kaybedenin halinden anlayalım. Beşiktaş'ın Başkanı Süleyman Seba gibi 'şampiyonluğa yüksek sesle sevinmeyin yan odada kaybeden takım var. Onu da düşünün' dedik. Buradan açıkça kendi memleketimden ilan ederim ki Turgutlu kuş uçuşu anneannemin köyüne 15 kilometredir. Kendi memleketimden ilan ederim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı seçimin gecesi Türkiye'nin zaferi olacak. Türkiye'nin bayramı olacak. Kaybeden olmayacak. Kimse korkmayacak. O seçimi CHP kazandı. Şimdi CHP'nin dönemi başladı olmayacak. AK Parti'li yoksulun da, MHP'li işsizinin de, diğer siyasi görüşlerden herkesin beklentilerinin hayata geçtiği Cumhuriyet Halk Partisi'nin buna en temel yerden müdahale edeceği, eşitliği getireceği, zenginliği getireceği bir dönem başlayacak. Bunun sevinci hep birlikte yaşayacağız" şeklinde konuştu.



"Üzüm ve kiraza yapılan destekleme son derece yetersiz"

Yapılan işlerin yanında Turgutlu'nun bir beklentisi olduğunu da vurgulayan Özel, "Tabii burada bu yaptıklarımızın yanında Turgutlu'nun beklentisi var. Ağır bir don felaketi yaşadık. Komisyon CHP'nin gayretiyle kuruldu. Ama don zararları halen ödenmedi. Eylül dediler, ekim dediler, kasım dediler. Ümit ediyoruz daha da ileriye gitmez. Ama biz dikkatli bir şekilde bu meseleyi takip ediyoruz. Üzüme 5 bin, kiraza da 6 bin 500 lira dekar başına yapılacak olan destekleme son derece yetersizdir. Öyle bir noktaya geliyor ki, hani Basra harap olduktan sonra Badi Harab ül Basra demişler. Böyle bir durumda bu yangını söndürecek bir iş değildir. Hızlı şekilde aslında önergemiz bizim milletvekillerimizi ayrı ayrı dile getirmişlerdi. Turgutlu ilçe başkanımızın beklentisi idi. Mutlaka afet bölgesi ilan edilelim. Çiftçi borçlarının faizleri silinsin, ertelensin, TARSİM'le ilgili eksiklikler giderilsin. Ama bunların hiçbirisi yapılmadı. Maalesef bugüne kadar 100 liralık hazinedeki harcanan paranın 16 lirası faize giderken sadece 1 lirası çiftçiye gidebildi. Dünyanın en pahalı etini tüketen, dünyanın en pahalı internetini kullanan bir ülkede yaşıyoruz. Ve maalesef ne yaparsak yapalım ülkeyi yönetenler ülkede bu derin yoksulluğa, bu işsizliğe, bu enflasyona, bu hayat bağlılığına çare bulmak yerine ülkeyi gererek, tartışmalar çıkararak ve içeride dışarıda yüksek tansiyonla bir siyaset takip ederek ülkenin gerçek sorunlarının konuşulmasına engel olmaya çalışıyorlar" dedi.



"Yeni bir vergi sistemi hazırladık"

Özellikle iki meseleyi son derece önemsediklerinin altını çizen Özel, "Bir tanesi bu ülkedeki insanların artık canı burnunda hayat çok pahalı. Emekli bu iktidardan önce 8 çeyrek altın alabilirken 2 çeyrek altınla geçinmeye çalışıyor. Asgari ücretli 7 çeyrek altın alırken şimdi 3 çeyrek altınla geçinmeye çalışıyor. Memur maaşı 14,5 çeyrek altından 5,5 çeyrek altına düşmüş durumda. Gençlerimiz umutsuz, emeklimiz, emekçimiz mutsuz, çiftçi borç batağında. Bu sorunların çözülebilmesi için mutlaka temel yaklaşımı hep birlikte kazanma, hep birlikte kalkınma, adil bölüşme olan sosyal demokrat bir iktidara ihtiyaç var. Çiftçinin de, esnafın da, emeklinin de emekçinin de yüzünü güldürmek için Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu yönde çok güçlü kalkınma ayağı olan bir program hazırladık. Yeni bir vergi sistemi hazırladık. Çok kazananın çok, az kazananın az, hiç kazanmayanın hiç vergi vermeyeceği. Bugün Türkiye'de vergiyi yüzde 65'i dolaylı vergi. Yani fabrikatör de fabrikadaki işçi de aynı vergiyi veriyor. Neye? Elektriğe, suya, telefona, süte, ekmeğe, ayakkabıya, her şeye. Verginin yüzde 65'i fabrikatör ile kapıdaki işçiden eşit alınıyor. Yüzde 22'si 23'ü de maaşlardan kesiliyor. Hepinizin aldığı maaşlardan, esas zenginler verginin yüzde 11'ini ödüyor. Bunun tam ters olması lazım. Cumhuriyet Halk Partisi baştan aşağıya vergi reformu yapacağı daha çok kazanacağımız bir kalkınma programının olacağı adilane paylaşacağımız bir sistem getirerek herkesin yüzünü güldürecek. Hepimizin yüzünü güldürecek" dedi.



"Trump'tan isteyeceğimiz bir tek şey İsrail Filistin'deki katliamı durdursun olur"

Dış politikaya değinen Özel, "Geçtiğimiz günlerde ilan etmiştim. Filistin'de bunca sıkıntı varken Tayyip Erdoğan Trump'ın oğlu Junior Trump'la 13 Eylül Cumartesi günü görüştü diye. Asla buna cevap vermediler. Sustular. Bugün gazeteciler bunu Amerika'dan doğrulatmış. Amerikan kaynakları geçen cumartesi 17.30'da Trump'ın oğluyla görüştüğünü doğruladılar. Türkiye'de yalanlayamamış. İş adamı görüşmesi yazmış. Trump'ın adını yazmamışlar. Bir kere bunu niye yapıyor? Filistin yanarken Filistin'i yaktıran örneğin dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 14'e bir ile İsrail'e karşı Filistin'i destekleyen karar alındı. O kararı Trump veto etti. Bu Trump'ın oğluyla gitmiş, İstanbul'da gizli görüşme yapmış ve o görüşmede Amerika'daki seyahati sırasında Trump'tan randevu istemiş. Trump'ın oğlu demiş ki, "O günlerde olmaz, ayın 30'unda olsun. Git bir hafta sonra gel. O bir hafta sonra olmaz, 8-9 Ekim'de olsun.' Ama karşılığında bir şey istiyorlar. Ya bizim bu Trump'tan isteyeceğimiz bir tek şey olabilir, bir tek şey. İsrail Filistin'deki katliamı durdursun. Buna yüz verme, buna yol verme. Mani ol buna. Bunu söylemek varken Trump'la bu konuyu görüşmeye gitmek varken bizimkinin hadi bakın nasıl görüşmeyi inkar edemediyse bunu da inkar edemez. Trump'ın oğluna diyor ki 'Bana bir randevu ayarlarsanız. Trump'la canlı yayında bütün dünyanın gözünün önünde Amerika'dan 300 tane Boeing uçağı almanın siparişini sözünü veriyorum.' Bu şartla görüşme ayarlamaya çalışıyorlar. Filistin'i yalnız bırakan, kendi iktidarı için Trump'la anlaşan, Trump'ın icazetiyle 19 Mart darbesini yapan Tayyip Erdoğan'ı kınıyorum ve bir an önce bu görüşmeye açıklık getirmeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.



"Bir tane mağdur bırakmayacağız"

Manisa'ya gelmeden önce Aliağa'da olduğunu hatırlatan Özel, "Bugün yapılan savunmalar hiçbir suçlarının, günahlarının olmadığını ortaya koydu. Ama AK Parti medyası sürekli efendim kooperatiflerle evleri teslim etmediniz buradan dolayı suçlusunuz deyip saldırıyor. Oysa Esenyurt'ta 30 bin tane konut mağduru var. Her gün mecliste kapı kapı geziyorlar. 2004'te başlayan bu mağduriyeti 2004'ten sonra 20 yıldır çözmedi AK Parti. Fikirtepe'de 2013'ten beri yürüyor proje. 12 yılda evlerin bir kısmı bitti daha başlamayanları var. TOKİ mağdurları var. 100 bin ev projesi üstüne deprem geldi diye 100 bin eve para yatıranlar mağdur oldular. Depremden bir yıl sonra tüm konutları teslim edeceğiz dediler. 2,5 yıl geçti 3. yıl geliyor. Daha konutların yüzde 40'ı teslim edilmiş, yüzde 60'ı dışarıda mağdur. Bir de Adalet ve Kalkınma Partisi CHP'li belediyeyi kendi çıkardığı ekonomik krizde inşaat maliyetleri 10 kat artınca belediyenin müteahhitler yapamadığı işi belediye şirketleri üstlenip de yüklenmeye çalıştığı süreçte bizleri suçluyorlar. Buradan ilan ediyorum İzmir'deki kooperatiflerin tamamını İzmir Büyükşehir Belediyesi dün yaptığı protokollerle, iyi niyet protokolleriyle tamamlayacak, tamamlattıracak. Bir tane mağdur bırakmayacağız. Kimse bizi Adalet ve Kalkınma Partisi ile karıştırmasın" dedi.



"Ahlaki üstünlük de psikolojik üstünlükte bizde"

Özel konuşmasını şöyle tamamladı: "Cumhuriyet Halk Partisi'nin birlikte omuz omuza Manisa'da ne işler yaptığını, Türkiye'de ne büyük bir başarı kazandığını gördük. Siz de hepiniz CHP'nin nasıl siyaset ürettiğini görüyorsunuz. 47 yıl sonra 1. parti oldu. olduk. Türkiye'nin yüzde 65'ini aldık. İktidarın ezdiği yoksulları bu önemli projelerle sahip çıkıyoruz, çıkmaya devam edeceğiz. AK Parti ise artık siyaset üretmiyor. Ahlaki üstünlük bizde, psikolojik üstünlük bizde. Haftada en az yaptığımız iki mitingle herkes görüyor ki çoğunluk enerjisi bizde. Haftaya 24'ünde İstanbul İl Kongresini yapacağız ve kayyum belasından kurtulacağız. Bu pazar partimizin kongresini, kurultayını yapacağız. Parti üzerinde yapılan ince hesapların hepsini bozduk. Bozmaya devam edeceğiz."

Özel konuşmasının ardından, Ankaragücü yönetimi tarafından merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in eşi ve çocukları için imzalı olarak gönderilen formaları ve Ayşe Kulin'in imzaladığı kitapları Nurcan Zeyrek'e teslim etti. Programa katılan protokol üyelerinin kurdele kesimi ile toplu açılışlar gerçekleştirildi.