Yeni Honda HR-V e:HEV

Honda mühendisliğinin ve mobilite çözümlerinin en güncel ürünü olarak yenilenen ve elektrifikasyon stratejisi kapsamında kurulan ‘e:Technology’ markası altında e:HEV logosunu taşıyan en yeni model olan HR-V’nin üçüncü jenerasyonu 5 Mart 2022 tarihinde Türkiye’de satışa sunuluyor. Honda’nın 1999 yılında Avrupa’da hibrit teknolojisinde öncü olan ve markanın Avrupa’da satışa sunduğu ilk hibrit model olmasıyla dikkat çeken Insight’tan bu yana Honda’nın hibrit teknolojisi üzerine çalışmaları devam ediyor. Honda’nın hızlanmayı artırmak ve yakıt tüketimini azaltmak için elektrikli motor desteği ve fren enerjisi geri-kazanım sistemini kullanan Integrated Motor Assist (IMA) sistemi yıllar içerisinde gelişimi sürdürürken; aynı zamanda Honda’nın Formula 1 Hibrit Güç Ünitesi programı e:HEV hibrit sisteminin hayata geçirilmesi için ilham kaynağı oldu. C segmentindeki kompakt SUV yeni HR-V, iddialı, sportif ve şık coupe tarzında gövdesi ile sınıfının en iyi yaşama alanı, konforu, kolay kullanım özellikleri, gelişmiş güvenlik ve teknolojik donanımı ile öne çıkıyor. Sadece hibrit olarak satışa sunulan yeni nesil HR-V, modern tüketici gereksinimlerine uygun olarak yeniden tasarlandı. Elektrikli sürüş deneyimi sunan yeni HR-V e:HEV modelinin Advanced donanım seçeneği 650 bin TL, Style donanımı ise 685 bin TL satış fiyatı ile Honda bayilerinde yerini alıyor.

e:HEV güç-aktarma sistemi ile verimlilik ve performans

Yeni HR-V, standart olarak Honda’nın güçlü ve verimli iki motora sahip e:HEV hibrit güç-aktarma sistemi ile donatılırken; verimlilik ve performansın mükemmel bir karışımını kullanıma sunuyor. Prize ve şarj etmeye gereksinim duymayan HR-V e:HEV, elektrikli bir aracın hızlı tepki veren performans ve verimliliğini geleneksel araçların kullanılabilirliği ile birleştiriyor. e:HEV güç aktarma sistemi, iki kompakt ve güçlü elektrikli motorla birlikte çalışan Atkinson çevrimli 1,5 litrelik DOHC i-VTEC benzinli motor, bir lityum iyon batarya ve bir güç kontrol ünitesine bağlı yenilikçi bir sabit vitesli e-CVT şanzımandan oluşuyor. Honda’nın e:HEV teknolojisi, 20 yılı aşkın süredir geliştirdiği hibrit teknolojisine ve Formula 1® deneyimine dayanıyor. Yeni HR-V’de e:HEV sistemi 131PS (96 kW) güç ve 253 Nm tork üretecek şekilde optimize edilirken; Jazz’dan 22 PS daha fazla güç üretebiliyor. Bataryadaki hücre sayısı yüzde 25 oranında artırılarak, Jazz ile kıyaslandığında 80 kW daha fazla elektrik gücü depolanması sağlandı. Güç kontrol ünitesi (PCU) daha küçük ve motor bölmesine entegre edilirken; yeni HR-V, şehir içi veya şehir dışında her sürüş koşulunda akıcı, konforlu, yüksek yakıt verimliliği ve düşük emisyon seviyesinde bir yolculuk sunuyor. HR-V, 122 gr/km (WLTP) CO2 emisyonu ile 5,4 lt/100 km (WLTP) tüketirken; sürüş konforuyla öne çıkan model, 0-100 km/s hızlanmasını 10,7 saniyede tamamlıyor. Akıllı Elektronik Kontrol Ünitesi; sürüş koşullarına bağlı olarak yakıt açısından en verimli sürüş moduna karar vererek EV Sürüş, Hibrit Sürüş veya Benzinli Sürüş arasında otomatik olarak geçiş yapıyor. Sabit ve hızlı otoyol sürüşlerinde sistem en verimli mod olan Benzinli Sürüş modunu seçerken; ani hızlanma anlarında sistem, Hibrit Sürüş moduna geçiyor. Hibrit Sürüş, benzinli motorla çalışan jeneratörden gelen gücü bataryayı şarj etmek için yönlendiriyor. Ayrıca Spor modu, daha keskin gaz tepkisi sağlarken; ECO modu yakıt verimliliğine vurgu yapmak için klima sistemini ve gaz tepkisini ayarlıyor. Sürücüler daha fazla elektrikli araç benzeri bir deneyimi için şanzıman üzerinden süzülme veya fren anında farklı seviyelerde enerji geri-kazanımı sunan B-Menzil işlevini seçebiliyor. Enerji geri-kazanım seviyesi ve ortaya çıkan yavaşlama etkisi, direksiyonun arkasındaki elciklerle normal D-Menzil üzerinden ayarlanabiliyor. Honda’nın yüksek verimli sabit vites sistemi, günümüzde satılan diğer hibrit ürünlere kıyasla şehir için kullanımlarda toplam olarak daha yüksek elektrikli sürüş süresi oranı sunuyor.

Yeni HR-V, Honda’nın modern tasarım felsefesiyle baştan yaratıldı

Yeni nesil HR-V, Honda mühendisleri tarafından yeniden tasarlandı. HR-V, çekici ve dinamik tasarımı ile üstün verimliliğini bir arada sunan modern bir coupe benzeri bir SUV görünümü sergiliyor. Yalın tasarımıyla dikkat çeken yeni HR-V; aynı zamanda geniş, çok yönlü ve rahat iç mekanıyla kullanıcı dostu bir yapı sunuyor. Honda’nın modern tasarım felsefesini bünyesinde barındıran HR-V e:HEV; işlev ve estetik güzelliği harmanlarken aynı zamanda eğlenceli bir karakter ve kendinden emin SUV duruşu ile heyecan verici bir görünüm sergiliyor. Ön çıkıntının 20 mm azaltılması ve arka çıkıntıya 20 mm eklenmesiyle güçlü ve güven veren SUV duruşuna ek olarak standart olarak sunulan 18 inçlik jantlar ile estetik bir görünüm elde ediliyor. Yeni HR-V, tasarım çizgileriyle enerjik bir ruh ve dinamizm duygusu yaratırken; farlar, benzersiz gövde renginde ızgara ve özgün alt ızgara gibi dış tasarım öğeleri aracın ön cephesine entegre edilerek dikkat çekici, şık ve iddialı bir duruş sergiliyor. İnsana fayda odaklı tasarımı ve yalın çizgileriyle fark yaratan yeni HR-V; Gün Işığı Beyazı, Gece Mavisi, Kristal Siyah, Meteor Gri ve Kristal Kırmızı olmak üzere beş farklı renk seçeneği ile satışa sunuluyor.

Pratik çözümlerle sınıfının en iyi konfor ve kullanım özellikleri bir arada

Honda mühendisleri ve tasarımcıları, teknolojinin sürücü ve yolcuların hayatını kolaylaştırmak için var olduğu inancına dayanan “Maksimum İnsan, Minimum Makine” (M/M) ilkesine uygun olarak yeni HR-V e:HEV modelinin iç mekanını yeniden tasarladı. Dış tasarımda olduğu gibi yeni HR-V, geniş iç mekanda da çağdaş kumaşlar ve yumuşak dokunuşlu malzemelerle sağlam, birinci sınıf bir SUV hissi sunuyor. Ön konsolun yatay mimarisi ve baştan sona düzenli çizgileri modern, minimalist ve estetik bir görünüm sergilerken; kabin içindeki havadar ve ferah his, yeni bir teknoloji düzeyi kazandıran sezgisel ve kusursuz araç içi bağlantı özellikleri ve uygulamalarına dokunmatik ekran veya sesli komut yoluyla ulaşılan sistem sayesinde tamamlanıyor. Sürüş pozisyonu önceki nesle kıyasla 10 mm artırılırken; camlar en fazla ışık almak üzere yeniden tasarlandı. Ayrıca ısıtma, havalandırma ve klima (HVAC) ünitesi çok daha kompakt hale getirildi.

Honda mühendisleri tarafından geliştirilen Hava Difüzyon Sistemi, ön konsolun üst köşelerine yerleştirilen L şeklindeki havalandırma kanallarıyla tüm yolculara yeni bir iklimlendirme konsepti sunuyor. Sistem sayesinde yan camlar boyunca yumuşak bir esinti ön yolcuların yanından geçiyor. Hava aynı zamanda tavana da ulaşıyor ve yolcuların zorlukla algılayabileceği hafif bir hava girdabı oluşturuyor. Arka koltuk yolcuları için ise arka konsol havalandırma ızgaraları sunuluyor. Geniş ve çok yönlü iç mekan, tüm versiyonlarda kaliteli malzemeler öne çıkarken; Honda’nın yeni nesil gövde dengeleyici ön koltukları, uzun yolculuklarda yorgunluğun önlenmesine yardımcı oluyor. HR-V’nin ısıtmalı koltukları ve direksiyonu ise sürüş konforunu artırırken; kumandalar sürücünün görüş alanında olacak şekilde konumlandırılmasıyla kabin içi yerleşim, ergonomiyi en üst seviyeye çıkarıyor.

Modern SUV tasarımı ve benzersiz iç mekan dengesini korumak için tüm hibrit güç-aktarma sistemi bileşenlerini şasi ve motor bölmesine yerleştirilirken; böylelikle önceki nesil HR-V’ye kıyasla, arka diz mesafesinde 35 mm artış dışında iki derecelik ek eğim elde ediliyor. Bunlara ek olarak yeni HR-V, Honda’nın Sihirli Koltukları sayesinde sınıfının en esnek ve kullanışlı iç mekanını sunuyor. Koltukları katlama ve yukarıya doğru kaldırma olanağı sunan ve Honda mühendisliğinin sonucu olarak öne çıkan Sihirli Koltuk sistemi ile kullanım alanında önemli bir esneklik elde ediliyor. En yeni yarı iletken teknolojisi kullanılarak önceki nesle kıyasla güç kontrol ünitesinin (PCU) boyutu yüzde 20 oranında azaltıldı. Bu sayede, akü motor bölmesine sığdırıldı ve iç mekan genişliğini en üst düzeye çıkarmak için yakıt deposu ön koltukların altında şasinin ortasında konumlandırıldı.

Honda’nın insan odaklı tasarım felsefesiyle yapılan değişiklikler sayesinde yeni HR-V’de hibrit bileşenlerin şasi ve motor bölmesine akıllıca entegre edilmesinin sonucu olarak hibrit sistemin beraberinde getirdiği ek bileşenlere rağmen sınıfında fark yaratan 319 litrelik bir bagaj hacmi sunuluyor. Sihirli Koltuklar, alçak bagaj eşiği, geniş bagaj ağzı açıklığı ve düz bagaj zemini sayesinde yeni HR-V’nin bagaj erişimi ve kullanımı en üst düzeye çıkarken; bisiklet, sörf tahtası gibi yükler kolaylıkla taşınabiliyor. Elektrikli bagaj kapağı, kullanım kolaylığını desteklerken; yeni HR-V e:HEV’in Akıllı Giriş özelliği sayesinde anahtarın araçtan uzaklaştığı algılanarak bagaj kapağı otomatik olarak kapanıyor. İç mekandaki depolama alanları ve bağlantı noktaları da önceki jenerasyona kıyasla iyileştirildi. Büyük bir orta konsol geniş bir saklama alan sunarken; önde iki ve arkada iki USB şarj girişi dışında orta konsolun alt kısmında bir de kablosuz şarj pedi standart olarak tüm versiyonlarda bulunuyor. Harici amplifikatör ile beslenen 10 hoparlörlü premium ses sistemi dışında dokunmatik aydınlatma üniteleri de üst düzey yolculuk deneyimine katkıda bulunuyor.

Yeni HR-V e:HEV ile keyif veren sürüş deneyimi

Honda mühendisleri, sürüş deneyimini ve konforunu en üst düzeye çıkarmak için öncüsüne kıyasla daha rijit bir gövde yapısında HR-V’yi yeniden tasarladı. Kapsamlı süspansiyon, direksiyon ve fren iyileştirmelerinden yararlanarak sürücünün yönlendirmelerine daha hassas ve hızlı yanıt veren yeni HR-V, çok daha güvenli, keyifli ve daha konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor. Direksiyonun burulma rijitliği ve esneme oranı yüzde 15 artırılarak yön değişikliklerinde daha yumuşak bir his sağlandı. Sürtünmeyi azaltmak üzere optimize edilen süspansiyon sistemi, direksiyon hareketlerine daha hızlı ve hassas cevap verirken; Honda’nın Aktif Yol Tutuş Destek Sistemi (AHA) özellikle hızlı direksiyon hareketlerinde veya ani engel aşma manevralarında oluşan yüklere tepki verirken Araç Denge Destek Sistemi (VSA) ile birlikte çalışıyor.

Güvenli ve keyifli bir sürüş deneyimi için yeni HR-V e:HEV’de elektrikli fren; rejeneratif ve hidrolik frenleri sorunsuz bir şekilde kontrol ederek yumuşak ve kontrollü fren hissi sağlıyor. Gelişmiş fren sistemi; Araç Denge Destek Sistemi (VSA), Acil Durum Fren Desteği (BAS), Yokuş Kalkış Desteği (HAS) ve Otomatik Frende Tutma (ABH) gibi elektronik yardımcıları içeriyor. Avrupa'da ilk kez HR-V ile sunulan Yokuş İniş Kontrolü (HDC), sadece 3 km/s minimum hızda çalışarak kaygan veya dik yollara kadar farklı koşullarda daha yumuşak ve kontrollü bir sürüş sağlıyor. Diğer yanda yeni HR-V’de iç mekan konforunu artırmaya yönelik olarak motoru elektrik modunda çalıştırırken ses basıncı değişimini azaltmak ve motorun devrinin artmasından kaynaklanan titreşimlerin iletimini azaltmak gibi konularda çeşitli iyileştirmeler yaparak Honda mühendislerinin gürültü, titreşim ve sertlik (NVH) yönetimi konusunda geliştirdiği son çözümler uygulanıyor. Motor gürültüsünü kabinden uzak tutma noktasında önemli bir rol üstelenen ısı duvarının kalınlığı 0,8 t'den 1,4 t'ye yükseltildi ve böylelikle titreşim ve gürültü iletiminde önemli bir gelişme sağlandı. Son olarak tek parça plastik ve daha fazla sayıda sabitleme noktası kullanılarak titreşim direnci iyileştirilirken; ön konsolun üst kısmı, motor kaputu, kapı döşemeleri, konsol ve davlumbaz gibi alanlara ek ses yalıtım malzemeleri uygulandı.

Yolculuk boyunca hayata bağlayan gelişmiş araç içi teknolojiler

Yeni HR-V e:HEV; sezgisel teknolojiyi konfor, rahatlık ve güvenliği artıran genişletilmiş bağlantılı hizmetler yelpazesiyle birleştiren ilgi çekici bir bilgi-eğlence sistemi sunuyor. Kullanımı kolay 9 inçlik dokunmatik ekran, sürücünün dikkat dağınıklığını en aza indirecek şekilde tasarlanırken; en sık kullanılan kontrollerinde yapılan iyileştirmeler ile daha güvenli ve ergonomik bir deneyim sunmasına olanak sağlıyor. Bilgi-eğlence sisteminin kullanıcı dostu arayüzü ihtiyaçlara uygun şekilde kişiselleştirilebiliyor ve kısa yollar eklenebiliyor. Kapsamlı entegre uygulamalar, kablosuz Apple CarPlay ve kablolu olarak ise Android Auto ile etkinleştirilen akıllı telefonları destekleyen sistem üzerinden kullanılabiliyor.

Kapsamlı ve gelişmiş Honda SENSING güvenlik teknolojileri

Yeni HR-V, tüm yolculara en yüksek düzeyde koruma sağlamak için farklı güvenlik önlemleriyle öne çıkıyor. Aktif Uzun Far Kontrol Sistemi ve Kör Nokta Uyarı Sistemi tüm versiyonlarda standart olarak sunulurken, donanım seviyesine bağlı olarak Çapraz Trafik Uyarı Sistemi gibi donanımlar ekleniyor. Önceki nesil HR-V’nin çok amaçlı kamera ve sensörlerinin yerini daha geniş açılı yüksek çözünürlüklü monoküler kamera alırken; donanımın performansı da güncel Jazz’da tanıtılan sisteme kıyasla daha da geliştirildi. Yapay zeka (AI) ile görüntü işleme ve tanıma performansı ile kamera sürekli net bir görüş alanı sağlarken; artırılmış güvenlik için arka algılama mesafesi 3 m'den 25 m'ye çıkarıldı. Yeni HR-V, sürüşü daha kolay ve güvenli hale getirmek için tasarlanan, sınıfının lider güvenlik teknolojileri ve sürüş destek sistemlerinden Honda SENSING ile donatılıyor. Honda mühendisleri tarafından sürekli geliştirilen aktif güvenlik teknolojisi sunan Honda SENSING, görüş alanını ve gece kullanım koşullarını iyileştiren ve daha kapsamlı gerçek yaşam kullanım güvenliği sağlayan yeni daha geniş açılı yüksek çözünürlüklü ön kamera sayesinde birçok sürüş destek sistemini standart olarak kullanıma sunuyor. Honda SENSING kapsamında gelişmiş sürüş destek teknolojilerinden Çarpışma Önleme Fren Sistemi (CMBS), Uyarlanabilir Sabit Hız Kontrolü (ACC), Şerit Koruma Destek Sistemi (LKAS), Şeritte Tutma Asistanı (RDM), Çapraz Trafik Uyarı Sistemi ile birlikte çalışan Kör Nokta Uyarı Sistemi, Trafik İşareti Tanıma Sistemi, Akıllı Hız Limitleyici (ISL), Şehir içi Aktif Fren Sistemi ve Uyarlanabilir Hız Sabitleyici (LSF) işlevleri yeni HR-V’de yer alıyor.

Aktif güvenlik önlemlerinin yanı sıra yeni HR-V, pasif güvenlik performansının temelini oluşturan ve yolcu çarpışma korumasını artıran Honda’nın tescilli Gelişmiş Uyumluluk Mühendisliği™ (ACE™) gövde yapısı teknolojisini de bünyesinde barındırıyor. Çarpışma enerjisini aracın ön kısmına daha eşit bir şekilde dağıtarak yolcu kabinine aktarılan kuvvetleri azaltan ACE™; çarpışma enerjisini dağıtarak sadece aracı ve yolcuları korumakla kalmıyor aynı zamanda diğer araca aktarılan çarpışma enerjisini de azaltıyor. Standart güvenlik donanımları ile öne çıkan yeni HR-V kullanıcıları birden fazla hava yastığı ile korunuyor.