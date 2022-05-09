Türkiye’de üretilen Yeni Mercedes-Benz Tourrider, İnovasyon Ödülü’nü kazandı

Ürün kalitesine yüksek önem veren Kuzey Amerika pazarının ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak geliştirilen ve Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen Yeni Tourrider, lansmanı kısa bir süre önce gerçekleştirilmesine rağmen önemli bir ödül kazandı. Yeni Tourrider, busplaner dergisinin okuyucuları tarafından "busplaner Innovation Award 2022” ödülüne lâyık görüldü.

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilip, ihraç edilen ve karoseri paslanmaz çelik malzemeden üretilen Tourrider için Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda yeni bir üretim binası inşa edildi.

Mercedes-Benz markasının Amerika pazarı için Hoşdere’de ürettiği ilk otobüs olan Tourrider, fabrikanın paslanmaz çelikten ürettiği ilk otobüs unvanına da sahip. Sadece Kuzey Amerika pazarında satılacak olan Yeni Tourrider’ın AR-GE çalışmalarının önemli bir bölümü Hoşdere Otobüs Fabrikası AR-GE Merkezi tarafından gerçekleştirildi.

Fark yaratan özellikler

Business ve Premium olmak üzere iki versiyonla pazara sunulan Tourrider; Aktif Fren Asistanı (ABA 5), Yan Görüş Asistanı, Dikkat Asistanı, Şerit Takip Asistanı, Hız Kontrolü ve daha fazlasını içeren bir dizi yeni teknoloji güvenlik sistemi ile donatılırken, aracın kalbinde Daimler Truck global motor ailesinden 6 silindirli Mercedes-Benz OM 471 motor yer alıyor.

Yeni Mercedes-Benz Tourrider, yaya algılama özelliğine sahip Active Brake Assist 5 (ABA 5) ile donatılan ilk yolcu otobüsü. Her iki versiyonda da otobüslerde kullanılan dünyanın ilk acil fren asistanı standart olarak sunuluyor. Sürüş destek sistemi, sabit ve hareketli engellere ek olarak, sistem sınırları içindeki insanları da algılayarak otobüs durana kadar otomatik olarak acil fren yapıyor. Ayrıca Active Brake Assist 5, radar tabanlı mesafe takip işlevine de sahip. Araçta bulunan 360 derece kamera sistemi manevra anında ve dar alanlarda kusursuz bir çevre görüşü sunuyor.

Mercedes-Benz Tourrider, herkese son derece rahat ve konforlu bir oturma alanı sunuyor. Tourrider Premium, isteğe bağlı olarak benzersiz Top Sky Panorama cam tavan ve buna uygun bir tavan aydınlatma sistemi ile de donatılabiliyor. Kabinin sağ ve sol tarafı boyunca, bagaj raflarının altında ve cam çıtalarının altında LED şeritler yer alıyor. Gece sürüşlerinde ise isteğe bağlı sunulan ortam aydınlatması, benzersiz bir görsel şölen oluşturuyor.