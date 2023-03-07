Toyota’nın Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ece Şenkal Oldu

Ece Şenkal iş yaşamında sırasıyla; SEAT ve Volkswagen Binek Araç; marka, ürün ve hizmetler için pazarlama ve iletişim stratejilerinin oluşturulması, etkinlik, sponsorluk ve kurumsal iletişim konulardan sorumlu olarak 12 yıla aşkın bir görev aldı. Bu süre boyunca Pazarlama ve İletişim Yöneticiliği görevlerini sürdüren Şenkal, Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.’deki yeni organizasyonel yapılanma ile birlikte; Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü görevini üstlenecek.