Toyota’nın ağustos kampanyasında fırsatlar devam ediyor
Toyota’nın Ağustos ayı kampanyasında Türkiye’de üretilen Yeni Toyota C-HR’ın benzinli ve hibrit modellerinde kaçırılmayacak indirimler bulunuyor. ÖTV teşviki kapsamında olan Yeni Toyota C-HR Hybrid ve benzinli modelleri, Temmuz ayı fiyatlarıyla kampanyadaki yerini aldı. Bununla birlikte SUV segmentine adını veren RAV4’ün hibrit seçeneğine sahip olmak isteyenlere de büyük avantajlar sunuluyor. İndirimlere ek olarak kampanya süresince, hibrit versiyonlarda siyah tavan opsiyonundan fiyat farkı alınmıyor.
Ağustos ayı boyunca; Yeni Corolla Hatchback 197 bin 800 TL’den, Yeni Corolla Hatchback Hybrid ise 231 bin 300 TL’den başlayan fiyatlar ile tüm Toyota Plazalarda yeni sahiplerini bekliyor olacak.
C-HR Hybrid
Türkiye’de üretilen Yeni Toyota C-HR’ın benzinli modelleri 192 bin 250 TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunulurken, hibrit modelleri de 224 bin 850 TL’den başlayan fiyat etiketleriyle Ağustos kampanyasına dahil oluyor.
Corolla Hybrid
Dünyanın en çok tercih edilen otomobili unvanını elinde bulunduran Yeni Corolla’nın benzinli versiyonlarının fiyatları 161 bin 800 TL’den, hibrit seçeneklerinin ise 219 bin 200 TL’den başlıyor.
Toyota Corolla Hatchback
Toyota’nın Ağustos kampanyasında, yüzde 0,85’ten başlayan finansman oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 60 aya varan vade seçenekleri de sunuluyor.
Ayrıca kampanyadan yararlanmak isteyenler için markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere “takas” imkanı da bulunuyor.
|İmsak
|04:18
|Güneş
|05:59
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:07
|Akşam
|20:21
|Yatsı
|21:55
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25