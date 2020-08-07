Toyota’nın ağustos kampanyasında fırsatlar devam ediyor

Ağustos ayı boyunca; Yeni Corolla Hatchback 197 bin 800 TL’den, Yeni Corolla Hatchback Hybrid ise 231 bin 300 TL’den başlayan fiyatlar ile tüm Toyota Plazalarda yeni sahiplerini bekliyor olacak.

C-HR Hybrid

Türkiye’de üretilen Yeni Toyota C-HR’ın benzinli modelleri 192 bin 250 TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunulurken, hibrit modelleri de 224 bin 850 TL’den başlayan fiyat etiketleriyle Ağustos kampanyasına dahil oluyor.

Corolla Hybrid

Dünyanın en çok tercih edilen otomobili unvanını elinde bulunduran Yeni Corolla’nın benzinli versiyonlarının fiyatları 161 bin 800 TL’den, hibrit seçeneklerinin ise 219 bin 200 TL’den başlıyor.

Toyota Corolla Hatchback

Toyota’nın Ağustos kampanyasında, yüzde 0,85’ten başlayan finansman oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 60 aya varan vade seçenekleri de sunuluyor.

Ayrıca kampanyadan yararlanmak isteyenler için markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere “takas” imkanı da bulunuyor.