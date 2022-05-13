Tarihin en pahalıya satılan otomobili: '1956 Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe'

Hem görünüşü hem de cebi yakıyor!

Webtekno'da yer alan habere göre bu açık artırmada, dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Mercedes-Benz markalı bu araç en pahalıya satılan otomobil olarak tarihe geçti.

MERCEDES-BENZ 300 SLR UHLENHOUT, 142 MİLYON DOLARA SATILARAK REKOR KIRMIŞ OLABİLİR



ABD merkezli şirket Hagerty'e göre Mercedes'in Silver Arrow 300 SLR isimli aracı, gerçekleştirilen bir açık artırmada tamı tamına 142 milyon dolarlık bir (2 milyar 186 milyon 217 bin 800 TL) ücrete alıcı buldu.

Açıklamalarda bunun, tarihin en pahalı araç satışı olarak kayıtlara geçebileceği ifade edildi.

Eğer satış doğrulanırsa Mercedes'in bu aracı, 2018'de 70 milyon dolara satılan Ferrari 250 GTO'nun rekoru geçmiş olacak.

Hagerty'e göre gizli gerçekleşen rekor satış, dev otomobil üreticisi tarafından Stuttgart'ta bulunan Mercedes-Benz Müzesi'nde gerçekleştirildi ve dünyanın önde gelen koleksiyoncularını ağırladı.

Bu kişilerin 6 Mayıs günü özel jetlerle şehre getirildiği de gelen haberler arasında yer aldı.

Satışın henüz Mercedes tarafından doğrulanmadığını belirtmek gerek. Şu an için dolaşan söylentilerde aracın 1956 Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe olduğu belirtiliyor.

Şirketin o dönemdeki test departmanının başındaki Rudolf Uhlenhaut'ın ismini taşıdığı belirtilen bu araçtan yalnızca iki adet üretildiği de gelen haberler arasında yer alıyor.