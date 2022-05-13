RS Otomotiv Grubu Tur Assist'i Satın Aldığını Duyurdu

Gerçekleştirilen devir teslim töreninde RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı ve MAPFRE Asistencia Genel Müdür Yardımcısı Nelson Alves, satın alma kararına ilişkin görüşlerini paylaştı. Türkiye'nin en yaygın ağa sahip asistans şirketi olarak konumlanan Tur Assist, yeni dönemde yeni bir sayfa açarak paydaşlarına yenilikçi hizmetler sunarak, asistans alanına farklı bir bakış açısı kazandırarak sektöre katma değer sağlamaya devam edecek.

İmza töreninde konuşma yapan MAPFRE Asistencia Genel Müdür Yardımcısı Nelson Alves, karara dair memnuniyetlerini dile getirirken, "Tur Assist'in müşterilerini mağdur etmeyecek bir çözüme odaklanmasını hedefleyerek RS Otomotiv Grubu'nu tercih ettik. Farklı adaylarımız da vardı fakat devri düşünmemiştik. RS'yi seçme sebeplerimizin başında, sektörü ve müşterileri iyi biliyor ve isteklerine cevap verecek tecrübe ile güce sahip olması geliyor." açıklamasını yaptı.

Öte yandan MAPFRE Asistencia Global CEO'su Leire Jimenez şunları ekledi: “MAPFRE Asistencia'nın stratejik odak noktası, diğer uluslararası pazarlardaki diğer girişimlere kayarken, RS Otomotiv Grubu, Tur Assist'in yolculuğunun bir sonraki aşaması için güçlü bir katalizör özelliği kazanacak. RS Otomotiv Grubu'nun Türkiye pazarındaki önemli bir marka olarak konumlanması ile birlikte, Tur Assist'in müşterileri ve çalışanları için mümkün olan en iyi geleceği inşa edeceği şirket olacağına inanıyoruz. Bu karar, Tur Assist'ten tamamen farklı ve ayrı bir şirket olan MAPFRE Sigorta'yı hiçbir şekilde etkilemeyecektir. MAPFRE Sigorta, çalışanları, acenteleri, tedarikçileri ve tüm paydaşları ile Türkiye'ye değer katmaya devam edecek.” dedi.

RS Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı da satın alma kararlarına ilişkin görüş ve değerlendirmelerini paylaştı. Ünaldı, "Tur Assist'in güçlü network yapısı, gelişmiş teknolojik alt yapısı, tecrübeli kadrosu ve güçlü marka değeri nedeniyle ülkeden çıkış yapmasına gönlümüz razı olmadı. Hedefimiz, Tur Assist'i eski lider ve yenilikçi günlerine tekrar kavuşturmak olacak. MAPFRE Asistencia gibi global bir gücün varlığını satın alıyor olmanın haklı gururunu, RS Otomotiv Grubu ailesi olarak hep birlikte yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde grup markalarımızın sinerjisinden de faydalanarak, sektörde fark yaratan bir şirket olma yolunda ilk adımımızı atmış bulunmaktayız. Türk esnaflık prensipleri ile 13 yıl önce temellerini sağlam şekilde atan şirketimiz, sigorta sektörüne geniş bir hizmet ağı sunabilen kurumsal yapısıyla, tüm ekip arkadaşlarımızla el ele, Tur Assist gibi güçlü bir markayı daha da kuvvetli hale getirecek, milli bir sermayeye dönüştürme yolunda tüm imkanlarını kullanacak. Tüm çalışanlarımız, müşterilerimiz, paydaşlarımız, sigorta sektörü ve Türk ekonomisi için hayırlı olmasını temenni ediyorum ve yola bizimle devam edenlerin güvenini de haklı çıkartacağımıza, ekibim adına bizzat söz veriyorum." dedi.

Tur Assist'in bugüne kadar Genel Müdürlüğü'nü başarılı bir şekilde yapan Nihal Asker, Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam ederken, Genel Müdürlük görevini 16 Mayıs tarihinde aynı zamanda şirketin yeni hissedarlarından Timur Selçuk Turan'a devredecek. Öte yandan RS Otomotiv Grubu'nun Yönetim Kurulu'nda sektörün önemli bir ismi olan, geçmişte sigorta sektöründe Genel Müdürlük görevini de ifa eden KASİDER Kadın Sigortacılar Derneği'nin Başkanı Sema Tüfekçiler de görev alacak.