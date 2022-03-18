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Pirelli Tarafından Tasarlanan Elect Teknolojisi Elektrikli Otomobillerin Özelliklerini Destekleyip İleriye Taşıyor

Pirelli’nin P Zero Elect lastikleri, ünlü Alman otomobil üreticisi BMW’nin tam elektrikli yeni SUV’u BMW iX’in xDrive50 versiyonu ile daha sportif M60 modelinin orijinal ekipmanı olacak. P Zero Elect lastikler, BMW iX xDrive50 versiyonu için 255/50R21 109Y XL ve 275/40R22 107Y XL ebat seçenekleriyle sunulacak. 275/40R22 107Y XL ebadındaki lastikler aynı zamanda Alman SUV’un daha sportif M60 versiyonunda da kullanılacak. Tüm lastiklerin yanağında yer alan bir yıldız işareti, Pirelli’nin ‘mükemmel uyum’ felsefesi kapsamında BMW için özel olarak geliştirildiklerini gösteriyor. Geliştirilen lastikler arasında diğer ikisinden daha fazla kavrama sunan ve maksimum performans için yaratılan 22 inç BMW iX lastiği de yer alıyor. Bu lastiğin yanağında ise yıldız işaretiyle birlikte bir “I” bulunuyor.

Otovitrin 18.03.2022, 16:17
Pirelli Tarafından Tasarlanan Elect Teknolojisi Elektrikli Otomobillerin Özelliklerini Destekleyip İleriye Taşıyor

Pirelli’nin en yeni nesil elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların orijinal ekipmanı olarak varlığı, İtalyan şirketinin Elect teknoloji paketiyle donatılmış lastikler için aldığı son homologasyonlarla büyümeye devam ediyor. Alman otomobil üreticisinin tam elektrikli serisi için geliştirilen P Zero gibi Elect lastikler, yol gürültüsünü bastırarak üstün sürüş konforu sunmanın yanı sıra anında kavrama, uzun menzil ve güvenlik seviyesi gibi özellikleriyle de öne çıkıyor. Pirelli’nin BMW iX için yürüttüğü yoğun geliştirme süreci, İtalyan şirketinin elektrikli otomobiller, BEV ve şarj edilebilir hibrit araçlara yönelik özel lastikler tasarlama taahhüdünü vurguluyor. Bu ürünler, başından itibaren lastiğin yanağındaki ‘Elect’ işaretiyle de belirtildiği üzere elektrikli otomobillerin kendilerine has özelliklerini destekleyip ileriye taşımak için yaratılıyor. 

ÜSTÜN BATARYA MENZİLİ SUNAN LASTİKLER 

BMW iX için geliştirilen Pirelli P Zero Elect lastikler, otomobilin şarj edildikten sonra daha fazla kilometre yapabilmesi amacıyla düşük dönme direncine odaklanıyor. Avrupa lastik etiketinde “A” derecelendirmesine sahip olmasıyla da bu özelliği belgelenen lastikler, sürücünün otomobili tam performansla kullanabilmesini sağlıyor. 

Lastiğin özgün profili, standart P Zero’ya kıyasla daha üstün aerodinamiği sayesinde kilometre performansını da etkiliyor. Dış profil, lastiğin aracın kenarlarından daha az çıkması ve böylece aerodinamik türbülansı azaltırken yeterli jant korumasından ödün vermemesi için modifiye edilmiş bulunuyor. Lastiğin yanağında dikkat çeken ‘baskılı’ harfler de kabartma uygulama yerine yanağa hafifçe oyularak oluşturuluyor. 

SESSİZLİK VE KONFOR 

Yol gürültüsünü azaltan PNCS (Pirelli Gürültü Engelleme Sistemi) teknolojili Pirelli P Zero Elect lastiklerle BMW iX sürücülerine daha fazla konfor sunulmasına özel dikkat gösteriliyor. PNCS teknolojisi, lastiğin içine yerleştirilen sünger benzeri özel bir ses emici malzeme içeriyor. Bu malzeme, araca aktarılan akustik titreşimleri baskılarken yol gürültüsünü de azaltıyor. Bu tam elektrikli sıfır emisyonlu otomobilin ciddi ağırlığını desteklemek için optimize edilen lastik konstrüksiyonu sayesinde her türlü trafik koşulunda optimal seviyede sürüş güvenliği sağlanıyor. 

#Pirelli #elektrikli otomobil #P Zero Elect lastikleri #BMW #xDrive50
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