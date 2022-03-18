Pirelli Tarafından Tasarlanan Elect Teknolojisi Elektrikli Otomobillerin Özelliklerini Destekleyip İleriye Taşıyor

Pirelli’nin en yeni nesil elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların orijinal ekipmanı olarak varlığı, İtalyan şirketinin Elect teknoloji paketiyle donatılmış lastikler için aldığı son homologasyonlarla büyümeye devam ediyor. Alman otomobil üreticisinin tam elektrikli serisi için geliştirilen P Zero gibi Elect lastikler, yol gürültüsünü bastırarak üstün sürüş konforu sunmanın yanı sıra anında kavrama, uzun menzil ve güvenlik seviyesi gibi özellikleriyle de öne çıkıyor. Pirelli’nin BMW iX için yürüttüğü yoğun geliştirme süreci, İtalyan şirketinin elektrikli otomobiller, BEV ve şarj edilebilir hibrit araçlara yönelik özel lastikler tasarlama taahhüdünü vurguluyor. Bu ürünler, başından itibaren lastiğin yanağındaki ‘Elect’ işaretiyle de belirtildiği üzere elektrikli otomobillerin kendilerine has özelliklerini destekleyip ileriye taşımak için yaratılıyor.

ÜSTÜN BATARYA MENZİLİ SUNAN LASTİKLER

BMW iX için geliştirilen Pirelli P Zero Elect lastikler, otomobilin şarj edildikten sonra daha fazla kilometre yapabilmesi amacıyla düşük dönme direncine odaklanıyor. Avrupa lastik etiketinde “A” derecelendirmesine sahip olmasıyla da bu özelliği belgelenen lastikler, sürücünün otomobili tam performansla kullanabilmesini sağlıyor.

Lastiğin özgün profili, standart P Zero’ya kıyasla daha üstün aerodinamiği sayesinde kilometre performansını da etkiliyor. Dış profil, lastiğin aracın kenarlarından daha az çıkması ve böylece aerodinamik türbülansı azaltırken yeterli jant korumasından ödün vermemesi için modifiye edilmiş bulunuyor. Lastiğin yanağında dikkat çeken ‘baskılı’ harfler de kabartma uygulama yerine yanağa hafifçe oyularak oluşturuluyor.

SESSİZLİK VE KONFOR

Yol gürültüsünü azaltan PNCS (Pirelli Gürültü Engelleme Sistemi) teknolojili Pirelli P Zero Elect lastiklerle BMW iX sürücülerine daha fazla konfor sunulmasına özel dikkat gösteriliyor. PNCS teknolojisi, lastiğin içine yerleştirilen sünger benzeri özel bir ses emici malzeme içeriyor. Bu malzeme, araca aktarılan akustik titreşimleri baskılarken yol gürültüsünü de azaltıyor. Bu tam elektrikli sıfır emisyonlu otomobilin ciddi ağırlığını desteklemek için optimize edilen lastik konstrüksiyonu sayesinde her türlü trafik koşulunda optimal seviyede sürüş güvenliği sağlanıyor.