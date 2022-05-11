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Nissan’ın bahar kampanyaları Mayıs’ta da devam ediyor

Nissan Türkiye, Nisan ayında başlattığı düşük faizli uzun vadeli kredi fırsatları ve avantajlı fiyatlar sunan kampanyasını Mayıs ayında da devam ettiriyor. Akıllı detaylarla tasarlanmış Nissan dünyasına avantajlı bir giriş yapmak isteyenler, 24 aya varan %1’in altında faizli kredi imkanlarından faydalanabilir.

Otovitrin 11.05.2022, 10:10
Nissan’ın bahar kampanyaları Mayıs’ta da devam ediyor

Kampanya kapsamında tüm kredilerde ödemeyi 6 ay öteleme seçeneği bulunuyor.

Akıllı Sürüşün Öncüsü Nissan’ın yeni araç alımlarına yönelik 24 aya varan %1’in altında faizli kredi imkanları ve tüm kredilerde ödemeleri 6 ay öteleme seçeneği de bulunan bahar kampanyası son hızıyla sürüyor. 

Türkiye’nin lideri Nissan Qashqai, 2 yıl vadede %0,49 faiz oranlı kredi sunuyor

Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından yapılan “Yılın Otomobili-2022” seçimlerinde 7 finalistten biri olan Nissan Qashqai, 3. Jenerasyonu ile lansmanının hemen ardından sunulan cazip fiyatları ile Türkiye pazarına sağlam bir giriş yaptı. Nisan ayında başlayan ve Mayıs’ta devam eden kampanya kapsamında 2022 Model Qashqai’lerde 200.000 TL için 24 ay vadede %0,49 faiz oranlı kredi imkanı sunuluyor. 

Yeni Qashqai, 5 farklı sürüş modu, güçlü ve tasarruflu motoru, üstün sürüş performansı, LED farları, daha da geliştirilen konfor ve teknolojik özellikleriyle segmentindeki iddiasını sürdürüyor. Qashqai ayrıca, sınıfının hafif hibrit (mild-hybrid) teknolojisini 4x4 çekiş sistemiyle sunuyor. Sınıfında ilk kez kullanılan, Önsezili Akıllı Çarpışma Uyarı Sistemi gibi en üst düzey akıllı güvenlik özellikleri bulunan, ferah iç mekan sağlayan cam tavanı, gelişmiş bağlanabilirlik özellikleri ile de farklılaşıyor. Designpack ve üzerindeki donanımlarda geçerli olan yeni Nissan Qashqai kampanyası, Mayıs ayı boyunca avantajlı koşullarda sahiplerini bekliyor.

2021 ve 2022 model Juke’larda kaçırılmayacak fırsat

Intelligent Mobility özellikleriyle donatılmış Yeni Nissan Juke, 19” alaşımlı jantları, LED ön farları, BOSE® Premium ses sistemi, alcantara deri koltukları, Apple Car Play ve Android Auto özellikli 8” dokunmatik ekranı, değişken sürüş modları, Nissan Intelligent Mobility özellikleri ve arttırılmış 422 litre bagaj hacmi ile ayrıcalıklı bir sürüş keyfi vadediyor. Nissan Türkiye’nin bu ikonik model için oluşturduğu kampanya kapsamında, 2021 ve 2022 model Juke’lar Mayıs ayı boyunca 100.000 TL için 12 ay vadeli %0,99 faizli kredi fırsatı ile sunuluyor.  

Şehir otomobili Nissan Micra’da farklı avantaj seçenekleri

Nissan Micra, kompakt dış tasarımı ve geniş iç hacmi, pratik ve akıcı sürüş özellikleri, bağlanabilirlik ve güvenlik teknolojileriyle otomobil tutkunlarını cezbetmeye devam ediyor. Avantajlı Micra, Mayıs ayı boyunca 2021 model yılı için 100.000 TL’lik 12 ay %0,99 faizli ve 2022 model yılı tüm donanımlar için 80.000 TL’lik 12 ay %0,99 faizli kredi avantajı ile sunuluyor. Kredi kampanyasını tercih etmeyenler için ise sınırlı sayıda Tekna CVT için özel indirimli fiyat fırsatı bulunuyor.

Mayıs kampanya koşulları, Niskasko veya uzatılmış garanti alındığı takdirde geçerli. Kampanya ve fırsatların detayları ile ilgili tüm konular için Nissan’ın pratik hizmetleri “sizi arayalım” veya “sizi görüntülü arayalım” hizmetinden faydalanılabilir.

Kredi kampanyası kapsamında alınacak otomobillerde, 6 ay sonra ödeme seçeneği Nissan Qashqai, Nissan Juke ve Nissan Micra modellerinde geçerlidir.

#nissan #kampanya #bahhar #mayıs #otomobil
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