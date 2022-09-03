Nissan’dan sonbaharın ilk bakım fırsatı
Nissan Yetkili Servisleri’nde, Nissan araçlara özel bakım kampanyaları sonbaharda da sürüyor.
Yolculuğun sürdürülebilirliği için yetkili servislerde sunulan orijinal ekipman ve yedek parçalar sürücü, çevre ve araç sağlığı için önem teşkil ediyor. Nissan global sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında sürücüler ve çevre için güvenli ve sürdürülebilir yolculuğu sahipleniyor.
Akıllı sürüşün öncüsü Nissan sonbahara girerken aracını kapsamlı bir bakımdan geçirmek isteyenleri sevindirecek bir kampanya başlattı. Garantisi devam eden Nissan araçlar için yedek parçada yüzde 15, işçilikte yüzde 20 indirim, Maximum karta özel 8 taksit imkânı sunuluyor. Kampanya kapsamında check-up ve dezenfeksiyon hizmetleri ücretsiz olarak sağlanırken, Nissan Yetkili Servisleri’ni ziyaret edecek müşterilere özel NISKASKO poliçe yenilemelerinde yüzde 10’a varan indirim imkanı* sunuluyor.
Ayrıca 3 yaş üzeri Nissan araçlara özel 1.349 TL’den başlayan avantajlı bakım paketleri ise bir diğer avantaj olarak Nissan kullanıcılarını bekliyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Gaziantep FK
|4
|10
|3. Trabzonspor
|5
|10
|4. Adana Demirspor
|4
|9
|5. Konyaspor
|4
|8
|6. Fenerbahçe
|4
|7
|7. Başakşehir
|3
|7
|8. Galatasaray
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Antalyaspor
|4
|6
|11. Giresunspor
|4
|6
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Ümraniye
|5
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Gençlerbirliği
|4
|5
|8. Göztepe
|4
|5
|9. Keçiörengücü
|3
|4
|10. Boluspor
|3
|4
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. M.City
|5
|13
|3. Tottenham
|5
|11
|4. Brighton
|5
|10
|5. M. United
|5
|9
|6. Liverpool
|5
|8
|7. Leeds United
|5
|8
|8. Fulham
|5
|8
|9. Southampton
|5
|7
|10. Chelsea
|5
|7
|11. Brentford
|5
|6
|12. Newcastle
|5
|6
|13. Crystal Palace
|5
|5
|14. West Ham United
|5
|4
|15. Nottingham Forest
|5
|4
|16. Bournemouth
|5
|4
|17. Everton
|5
|3
|18. Wolverhampton Wanderers
|5
|3
|19. Aston Villa
|5
|3
|20. Leicester City
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Celta Vigo
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|3
|6
|8. Osasuna
|3
|6
|9. Real Sociedad
|3
|6
|10. Mallorca
|3
|4
|11. Almeria
|3
|4
|12. Rayo Vallecano
|3
|4
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|3
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|4
|0