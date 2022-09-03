Nissan’dan sonbaharın ilk bakım fırsatı

Yolculuğun sürdürülebilirliği için yetkili servislerde sunulan orijinal ekipman ve yedek parçalar sürücü, çevre ve araç sağlığı için önem teşkil ediyor. Nissan global sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında sürücüler ve çevre için güvenli ve sürdürülebilir yolculuğu sahipleniyor.

Akıllı sürüşün öncüsü Nissan sonbahara girerken aracını kapsamlı bir bakımdan geçirmek isteyenleri sevindirecek bir kampanya başlattı. Garantisi devam eden Nissan araçlar için yedek parçada yüzde 15, işçilikte yüzde 20 indirim, Maximum karta özel 8 taksit imkânı sunuluyor. Kampanya kapsamında check-up ve dezenfeksiyon hizmetleri ücretsiz olarak sağlanırken, Nissan Yetkili Servisleri’ni ziyaret edecek müşterilere özel NISKASKO poliçe yenilemelerinde yüzde 10’a varan indirim imkanı* sunuluyor.

Ayrıca 3 yaş üzeri Nissan araçlara özel 1.349 TL’den başlayan avantajlı bakım paketleri ise bir diğer avantaj olarak Nissan kullanıcılarını bekliyor.