Nissan’dan kaçırılmayacak bakım kampanyası

3 yaş üzeri Nissanlar için ise 849 TL’den başlayan avantajlı bakım paketleri sunuluyor.

Akıllı sürüşün öncüsü Nissan, 1-31 Mart 2022 arasında geçerli olmak üzere periyodik bakımda %10 indirim sağlayan bir kampanya hayata geçirdi. Kampanyaya göre Nissan Türkiye Mobil Uygulaması veya www.nissan.com.tr üzerinden en az 1 gün önce alınan randevular için, periyodik bakım %10 indirimli olacak. Nissan Yetkili Servisleri’nde garantisi devam eden araçlar için geçerli olan avantajlı koşullar, periyodik bakım hizmetlerinde değişimi sağlanan orijinal yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve yakıt filtresini kapsıyor.

3 yaş üzeri Nissan araçlar için 849 TL’den başlayan avantajlı bakım paketleri

Nissan’ın sunduğu kış fırsatlarında 3 yaş üzeri Nissan araçlar da unutulmadı. Buna göre Nissan bayilerinde hava filtresi, yağ filtresi, polen filtresi, motor yağı ve işçilik dahil 849 TL’den başlayan avantajlı fiyatlar uygulanıyor.

Kampanya ve fırsatların detaylarına Nissan Türkiye Mobil Uygulaması’ndan ve www.nissan.com.tr adresinden ulaşılabilir.