Nissan sahiplerini sevindiren servis kampanyaları devam ediyor

Online Servis Randevusuyla %10 indirim

Online Servis Randevusu Kampanyası kapsamında Nissan, periyodik bakım tarihinden en az 1 gün önce Nissan Türkiye Mobil Uygulaması veya https://www.nissan.com.tr/servis-randevusu.html adresinden online servis randevusu alan müşterilerine, kampanya süresince periyodik bakım hizmetlerinde değişimi sağlanan orijinal yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve yakıt filtresi tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden %10 indirim fırsatı sunuyor.

3 ve 5 yaş üzeri Nissan araçlara Nissan güvencesiyle bakım

Nissan Yetkili Servisleri’nde, 3 yaş üzeri Nissan araçlara özel 1.399 TL’den başlayan avantajlı bakım paketleri, 5 yaş üzeri Nissan araçlara özel ise 1.099 TL’den başlayan yağ bakım paketleri sunuluyor. Kampanya, 1 Kasım – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında kampanyaya katılan Nissan Yetkili Servisleri’nde 3 ve 5 yaşının üstündeki araçlar için geçerli olacak.

Ayrıntılar Nissan Türkiye Mobil Uygulaması ve nissan.com.tr’ de.