Mercedes-Benz Türk’ün zorunlu yaz dönemi staj programı “Summer Stars” için başvurular başladı

Hoşdere Otobüs Fabrikası ve Aksaray Kamyon Fabrikası’nda ürettiği araçlar ve AR-GE Merkezlerinde geliştirdiği teknolojilerle ağır ticari araç endüstrisindeki öncülüğünü uzun yıllardır sürdüren Mercedes-Benz Türk’ün zorunlu yaz dönemi staj programı “Summer Stars”a başvurular 31 Mart 2023 tarihine kadar devam edecek.

Gençlere yeteneklerini ortaya koyma fırsatı ve iş hayatıyla ilgili önemli deneyimler edinme imkanı sağlayan Summer Stars ile stajyerler, Mercedes-Benz Türk çalışanlarıyla gerçekleştirecekleri çalışmalar ve çeşitli eğitimler ile kariyer yolculuklarında yeni bir adım atacaklar.

Otobüs ve Kamyon AR-GE, Üretim, Bilgi Teknolojileri, Pazarlama & Satış, Satış Sonrası Hizmetler, İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim, Finans & Muhasebe ve İş Geliştirme gibi birçok departmanda staj imkânı sunan program, 3 Temmuz-11 Ağustos ve 14 Ağustos-25 Eylül tarihleri arasındaki altışar haftayı kapsayacak şekilde iki dönem halinde gerçekleştirilecek.

Staj programına katılacak stajyerler, yöneticilerinin rehberliğinde gerçekleştirecekleri projelerle teorik eğitimlerini pratik hayatta uygulama fırsatı bulacaklar. Summer Stars programı ile Mercedes-Benz Türk ailesine altı hafta boyunca katılacak öğrencilerin; kendilerini geliştirmeleri, içinde yer alacakları meslek hakkında pratik bilgiler ile donanmaları ve kariyerlerinin ilerleyen zamanlarında keyifle hatırlayacakları verimli bir staj dönemi geçirmeleri amaçlanıyor. Programda yer alacak stajyerler; eğitimlere, vaka çalışmalarına, mentorluk oturumlarına, ilişki geliştirme toplantılarına ve proje sunumlarına katılacaklar.

Summer Stars için başvurular 31 Mart 2023 tarihine kadar https://live.peoplise.com/mercedesbenz/Application/Landing/f83faae0-1124-4d24-86e8-47a0dc43a6ce adresinden yapılabilecek.

Programın başvuru değerlendirme koşulları:

• Üniversitelerin dört yıllık bölümlerinde en az üçüncü sınıfta öğrenim görüyor olmak,

• Staj yapma zorunluluğu bulunmak,

• En az bir yabancı dili (İngilizce ve/veya Almanca) çok iyi seviyede kullanıyor olmak,

• Gerçekleştirilecek mülakat ve test uygulamalarında başarılı olmak.

PEP için son başvuru tarihi uzatıldı

Mercedes-Benz Türk, 2002 yılından bu yana başarıyla sürdürdüğü ve 20 yılı aşkın süredir bünyesine pek çok yeteneği kazandırdığı ödüllü uzun dönem staj programı PEP (Professional Experience Program) için son başvuru tarihini de 15 Mart’tan 31 Mart tarihine kadar uzattı.