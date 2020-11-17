Mercedes-Benz Türk, Deniz Nakliyat’a 34 yeni araç teslim etti

Nihat Yük tarafından 1967 yılında kurulan, nakliye, lojistik ve inşaat alanlarında faaliyetlerini sürdüren, sektöründe deneyimli Deniz Nakliyat, yeni araç satın alım tercihini bir kez daha Mercedes-Benz markasından yana kullandı. 2013 yılından günümüze, aralıksız her sene filosuna Mercedes-Benz markalı kamyon ve çekicileri ekleyen Deniz Nakliyat, 2020 yılında 34 adet Mercedes-Benz marka yeni aracı bünyesine kattı. PTT şehirlerarası kargo taşımacılığı hizmetlerinde kullanılacak olan araçlar Actros 2632 LD, Actros 3242 L ve Atego 1518 modellerinden oluşuyor. Deniz Nakliyat’ın filosuna eklenen 34 yeni Mercedes-Benz ile şirketin toplam 322 aracının 211’i “Yıldızlı Marka”dan oluşuyor.

Deniz Nakliyat’ın Ankara’daki Genel Merkezi’nde düzenlenen teslimat töreninde Actros 3242 L modeli sergilenirken, araçlar, Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış Grup Müdürü Yusuf Adıgüzel, Hasmer Otomotiv Genel Müdürü Serhat Bağcı, Hasmer Otomotiv Kamyon Satış Müdürü Burak Ödül tarafından, Deniz Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Yük, Başkan Yardımcıları Akın Yük ve Coşkun Yük’e teslim edildi.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış Grup Müdürü Yusuf Adıgüzel, törende gerçekleştirdiği konuşmada; “2013 yılında Deniz Nakliyat ile olan ilk işbirliğimizin ardından aralıksız her sene gerçekleştirdiğimiz teslimatlarımız ile bugünlere taşıdığımız sürdürülebilir birlikteliğimizde yeni bir dönemi daha kutluyoruz. Mercedes-Benz Türk ve Mercedes-Benz Finansal Hizmetler olarak sağladığımız destekler, satış sonrası hizmetlerimizin servis ağı genişliği ve ilgisi ile markamızın ikinci el değerini koruması gibi faktörler, bir kez daha Deniz Nakliyat’ın tercihini bizden yana kullanmasını sağladı. Bugün teslimatını gerçekleştirdiğimiz 34 yeni aracımızın Deniz Nakliyat’a hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, satışta emeği geçen tüm Hasmer Otomotiv yetkililerine, Mercedes-Benz Türk’teki çalışma arkadaşlarıma ve elbette Deniz Nakliyat’ın değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum.” dedi.

Deniz Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Yük; “2013 yılından beri işbirliğimizi sağlam adımlarla güçlendirdiğimiz Mercedes-Benz Türk ile yeni bir işbirliği içinde olmaktan dolayı çok mutluyuz. PTT şehirlerarası kargo taşımacılığı hizmetlerinde kullanılacak yeni araçlarımızın satın alım tercihini ‘Yıldızlı Marka’dan yana kullanmamızda, yaklaşık 7 yıldır aralıksız her alanda işlerimizi kolaylaştıran markanın güçlü ikinci el pazarı, satış sonrası hizmetlerindeki ilgi ve satış esnasında firmamıza sağlanan imkânlar etkili oldu. Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in sağladığı avantajlı kredi sayesinde filomuza 34 yeni Mercedes-Benz aracı ekliyoruz. Filomuzun büyük bir çoğunluğunu oluşturan Mercedes-Benz markasıyla uzun yıllar daha işbirliğimizi sürdüreceğimize inanıyoruz. 34 adet yeni Mercedes-Benz marka aracın şirketimiz bünyesine katılmasında emeği olan Hasmer Otomotiv’e, Mercedes-Benz Türk’e ve Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’e teşekkür ediyorum.” dedi.