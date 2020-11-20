Mercedes-Benz, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nü eğitim çalışmalarıyla destekliyor

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, 1989 yılından günümüze, dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla 20 Kasım günü, “Dünya Çocuk Hakları Günü” olarak kutlanıyor. Mercedes-Benz de kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle çocukların temel hakları arasında yer alan “eğitim” alanında faaliyetlerini sürdürüyor. Şirket, üç farklı kurumsal sosyal sorumluluk projesiyle ülkemizdeki çocukların daha iyi eğitim alabilmesi için desteklerini aralıksız yürütüyor.

“Her Kızımız Bir Yıldız” ile 16 yıldır eğitime destek

ÇYDD (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği) ile birlikte 2004 yılında 17 ilde 200 kız öğrenciyi destekleyerek başlanılan “Her Kızımız Bir Yıldız” projesi 16 yıldır aralıksız olarak sürdürülüyor. Bu proje, ihtiyaç sahibi kız çocuklarının eğitimine ve genç kadınların istihdam edilmesine katkıda bulunuyor. Proje kapsamında; Türkiye’nin 60 şehrinde lise ve üniversitede okuyan binlerce genç bireye eğitim bursu sağlanıyor, çeşitli kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri veriliyor. Her Kızımız Bir Yıldız desteği ile eğitimini başarıyla tamamlayan kız öğrencilere mezuniyetlerinin ardından istihdam olanakları da sunuluyor.

“MobileKids” çocukların trafik bilincini arttırıyor

Daimler AG’nin 2001 yılında Almanya’da başlattığı, 2013 yılında ise Mercedes-Benz Türk’ün Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile birlikte Türkiye’de hayata geçirilen yol güvenliği girişimi olan MobileKids Trafik Eğitim Projesi’nde, 7-12 yaş arası ilköğretim çağı çocuklarının trafik bilgisinin ve farkındalığının artırılması, trafikle ilgili kavram, beceri ve tutumları kazanmaları hedefleniyor. Bugüne kadar 13 ilde, 52 okulda, 23.000’den fazla öğrenciye birebir trafik eğitimi verilen projede, eğitim etkinlikleri ilköğretim okullarının veya AVM’lerin bahçelerine yerleştirilen Trafik Ateşböceği’nde gerçekleştiriliyor. Ateşböceği içerisindeki özel donanım ve malzemeler sayesinde çocuklar program içeriklerini bizzat uygulayabiliyor.

“EML’miz Geleceğin Yıldızı” ile kalifiye teknisyenlerin yetişmesine destek

Türkiye’de eğitimi destekleyen pek çok uzun soluklu projeye imza atan Mercedes-Benz, sosyal sorumluluk projesi “EML’miz Geleceğin Yıldızı” kapsamında, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri’nin motor bölümlerinin geliştirilmesi amacıyla laboratuvarlarını yeniliyor ve gerekli ekipmanlarla donatıyor. Mercedes-Benz Yetkili Bayileri ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın işbirliğinde gerçekleştirdiği proje kapsamında 2019 yılında yenilenen toplam 30 laboratuvar ile; liselerdeki motor bölümlerinin geliştirilmesi, otomotiv sanayinin servis ve bakım hizmetlerinde ihtiyaç duyduğu kalifiye teknisyenlerin yetiştirilmesi amaçlanıyor. Teknolojik eğitim için özel ekipmanlar ile donatılan her okula, üzerinde uygulamalı eğitim gerçekleştirilecek birer adet de kamyon bağışlanıyor. Proje kapsamında başladığı günden bugüne kadar Mercedes-Benz Laboratuvarları’nda 2.500’den fazla öğrenci eğitim aldı; 1.200’e yakın öğrenci Mercedes-Benz Türk bayilerinde staj yaptı, 2026 öğrenci mezun oldu ve bunların arasından 134 öğrenci Mercedes-Benz Türk bayilerinde işbaşı yaptı.