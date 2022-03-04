Kia’dan bahar fırsatları

Anadolu Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Kia, mart ayına özel hazırladığı fırsatlarla baharı karşılıyor. Kia, mart fırsatları çerçevesinde Stonic (1.0 MT), Rio, Bongo, Ceed ve XCeed modellilerinde sunduğu avantajlı fiyat ve donanım seçenekleri ile yeni bir Kia sahibi olmak isteyenleri shoowroomlarına davet ediyor.

Avantajlı faiz oranları Kia modellerinde öne çıkıyor

Yüksek bagaj kapasitesi, modern ve yenilikçi çizgileriyle fark yaratan Rio ve rekabetçi yakıt tüketimiyle C hatchback segmentinin güçlü modelleri arasında yer alan Ceed 200 bin TL’ye 12 ay yüzde 1,49 faizle meraklılarıyla buluşuyor.

Yüksek yük kapasitesi, güçlü motor seçeneği ve aerodinamik yapısıyla KOBİ’lerin vazgeçilmez tercihi Bongo ise 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 1,49 faiz ile sunuluyor.

SUV tutkunları için fırsatlar devam ediyor

B SUV sınıfında dinamik ve ödüllü tasarımıyla farklılaşan Stonic’in 1.0 MT versiyonu ve etkileyici tasarımıyla tüm dikkatleri üzerine çeken SUV modeli XCeed ise 200 bin TL’ye 12 ay yüzde 1,49 faiz fırsatı ile heyecan tutkunlarına sesleniyor.