KİA otomobil almak isteyenlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor

Türkiye’de Anadolu Grubu şirketlerinden Çelik Motor çatısı alında faaliyet sürdüren KIA, yeni bir Sportage sahibi olmak isteyenlere özel fırsatlar sunuyor. Ekim ayı boyunca 100 bin TL’ye 18 ay yüzde 0,89 faiz fırsatıyla satışa sunulan KIA Sportage’a sahip olmak isteyenler ödemelerini 6 aya kadar erteleyerek önümüzdeki yılın nisan ayında ödemeye başlayabiliyor.

Markanın internet sitesinde yer alan bilgi şu şekilde:

"Kampanya 01-31 Ekim 2020 tarihleri arasında tabloda belirtilen sıfır araçlar için geçerlidir. Kampanya kapsamında kullanılabilecek krediler, bireysel Türk Lirası taksitli oto kredisidir. Kampanya kapsamında maksimum araç bedelinin 120.000 TL'ye kadar olan kısmı için %70, 120.000 TL üzerindeki kısmı için %50 kredilendirme yapılabilmektedir. Kredi oranının belirlenmesinde aracın Nihai fatura değeri dikkate alınacaktır. Kredi kullanımı finans kuruluşunun onayına bağlıdır. Finansal kuruluşunun, kredi koşullarında, kampanyada ve faiz oranlarında değişiklik hakkı saklıdır. İletişimde kullanılan görsel ve donanımlar ile kampanyanın geçerli olduğu versiyonlar farklılık gösterebilir. KIA binek aracınız, 2 yıl ya da 60.000 km yasal garanti altında olup anahtar teslim tarihinden itibaren toplamda 5 yıl ya da 150.000 km boyunca KIA Özel Garanti Onarım Güvencesi ile güvence altına alınmaktadır. Ertelemeli kredi istenmesi durumunda faiz oranı değişiklik gösterebilir."

Dördüncü nesil Sportage, Kia’nın Kore ve California tasarım merkezilerinin katkılarıyla Kia’nın Frankfurt-Almanya’da bulunan Avrupa tasarım stüdyosu tarafından tasarlandı ve daha dinamik ve modern bir görünüm kazandı.



Sportif dış tasarımı yeniden yorumlanan ön ve arka stop lambalarıyla desteklenen Sportage, donanıma bağlı olarak sunulan 17 ve 19 inç alaşım jantlarla görüntüsünü tamamlıyor. Sportage, daha önce olmayan gövde renk seçenekleriyle otomobil severlerin beğenisine sunuluyor.





Sportage’ın GT Line versiyonlarında parlak sıcak radyatör ızgarası ve arka bagaj kapağında koyu krom süslemeler bulunuyor. Versiyona özgü 19 inçlik alaşım jantlar yeniden tasarlanırken tüm versiyonlarda çift egzoz çıkışı ve yeniden tasarlanan “buz küpü” LED sis farları devreye giriyor.





Sportage’ın kabin içinde modernlik hissine dikkat edilirken, kokpitte yeni direksiyon simidi, yeni göstergeler ve yeni döşemelerin katkısıyla kalite algısı yükseliyor. Sportage’ın GT Line versiyonunda çift renk kumaş ve deri koltuklar standart olarak sunulurken isteğe bağlı olarak tamamen deri döşemeler de tercih edilebiliyor.





Akıllı güvenlik teknolojileri & Bilgi ve eğlence sistemi



KIA Sportage donanım seviyesine bağlı olarak; start-stop özelliğine sahip akıllı hız sabitleme sistemi, park ve manevraları kolaylaştıran çevre görüş sistemi ve sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemi de dahil olmak üzere KIA’nın en güncel sürüş destek sistemlerini bünyesinde barındırıyor. 8 inç büyüklüğünde ekranlı olmak üzere farklı bilgi ve eğlence sistemi alternatifleri bulunuyor. Bu ekranlarda Apple Car Play ve Android Auto desteği de Elegance paketi ile birlikte standart olarak sunuluyor.





Yüksek verimlilik seviyesine sahip yeni ‘SmartStream’ 1,6 litre dizel motor



KIA’nın yeni ‘SmartStream’ dizel motoruna sahip olan Sportage bu sayede, yüksek yakıt verimliliği ile performanslı sürüşü aynı anda kullanıcısına sunuyor.





Yüksek verimlilik seviyesine sahip sıralı dört silindirli 1.598 cc hacimli 136 PS gücündeki yeni turbo dizel motor, KIA’nın bugüne kadar ürettiği en temiz dizel motor olmasıyla öne çıkıyor. KIA’nın yenilikçi, yüksek verimlilik sağlayan ‘SmartStream’ inovasyonlarını bünyesinde barındıran 1.6 litrelik motor, yüksek performansı düşük yakıt tüketim değeriyle bir arada kullanıma sunuyor.





1.6 litre hacimli ‘SmartStream’ motor 4.000 d/d’de 136 PS güç ve 2.000 d/d itibariyle 320 Nm tork üretiyor. Motorun ürettiği güç yedi kademeli çift kavramalı şanzıman (DCT) ile yola aktarılıyor. Seçici katalitik indirgeme (SCR) sistemi, dizel partikül filtresi ve start & stop sistemi de dahil olmak üzere modern teknolojinin tüm nimetlerinden yararlanıyor. 100 km’de ortalama 4,7 litre yakıt tüketen araç, 123 gr/km CO2 emisyon salınımı gerçekleştiriyor.