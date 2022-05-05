Kia, mayıs ayında özel fırsatlar sunuyor

Ticaretin vazgeçilmezi Bongo ve A segmentinin lideri Picanto ise; 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 1,49 faizle otomobil severler ile buluşuyor.

Anadolu Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Kia, mayıs ayına özel fırsatlar sunuyor. Kia, kampanyalar çerçevesinde Stonic, Rio, XCeed, Ceed HB, Ceed SW, Sportage, Picanto ve Bongo modellilerinde sunduğu avantajlı fiyat ve donanım seçenekleri ile yeni bir Kia sahibi olmak isteyenlere şeker tadında bir bayram yaşatacak.

Mayıs ayına özel avantajlı faiz oranları

Yüksek bagaj kapasitesi, modern ve yenilikçi çizgileriyle fark yaratan Rio ile rekabetçi yakıt tüketimiyle C hatchback segmentinin güçlü modelleri arasında yer alan Ceed HB ve Ceed SW 200 bin TL’ye 12 ay yüzde 1,49 faiz fırsatıyla meraklılarıyla buluşuyor.

Sportifliğiyle yollarda keyif dolu anlar yaşatan Picanto ve yüksek yük kapasitesi, güçlü motor seçeneği ve aerodinamik yapısıyla KOBİ’lerin vazgeçilmez tercihi Bongo ise 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 1,49 faiz ile sunuluyor.

SUV severler için fırsatlar devam ediyor

Beşinci nesliyle yeniden C SUV segmentine iddialı bir giriş yapan Sportage, etkileyici tasarımıyla tüm dikkatleri üzerine çeken XCeed ve B SUV sınıfında dinamik ve ödüllü tasarımıyla farklılaşan Stonic 200 bin TL’ye 12 ay yüzde 1,49 faiz fırsatı ile Kia sahibi olmak isteyenleri shoowroomlarda bekliyor.