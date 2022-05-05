Kanarya Adaları'na IVECO otobüs

Lanzarote, mevcut 54 otobüse ek olarak gelen ve filoyu kısmen yenilemeyi hedefleyen beş yeni CROSSWAY’i sevinçle karşılıyor. Adadaki belediye iştiraki, bir kez daha düşük salınımlı ve ekonomik olan bu modele güvenini gösterdi.

Geçen hafta gerçekleşen törende Lanzarote Konseyi Başkanı María Dolores Corujo, Ulaşım Bakanı Marcos Bergaz ve Lanzarote Şehirlerarası Otobüs Şirketi Genel Direktörü Esther Cabrera yer aldılar. Yetkililer, ilk kez 2011’de satın aldıkları CROSSWAY’in düşük karbondioksit salınımı, sürüşü, yolcular için sağladığı konfor ve güvenlik ile araçların performansından memnun olduklarını ve CROSSWAY’in kendileri için bir standart oluşturduğunu ifade ettiler.

Esther Cabrera konuşmasında “Şu an kırktan fazla aracımız mevcut ve yıl bitmeden üç adet daha almak niyetindeyiz; CROSSWAY bizim için güvenli seçim olmaya devam ediyor” dedi.

IVECO BUS CROSSWAY, şehirlerarası ulaşım için en iyi seçim

Şehirlerarası otobüs ve okul servisi olarak tasarlanan CROSSWAY, kısa ve orta mesafede yolcu taşımacılığı için ideal araç. Güvenilirlik, güvenlik ve performansıyla öne çıkan araç, hem yolcu hem de sürücü odaklı bir tasarıma sahip.

IVECO BUS’ın güçlü yönü, araçlarını kullanıcılarının özel ihtiyaçlarına göre şekillendirebilmesi. Bundan dolayı CROSSWAY araçları engelli bireyler için mevcut tüm yasal gerekliliklerle uyumlu. Kolay erişim için elektrikli engelli rampası, görme engelliler için akustik yardımcılar ve Braille alfabesinde DUR düğmeleri bunlardan bazıları. Teslimi gerçekleşen beş araçta görsel ve işitsel bilgi sistemleri ile aracın durduğu durak ve bir sonraki durak bilgileri paylaşılıyor. Araçlar aynı zamanda USB girişleri, çift cam, sürücü ve yolcu kısımları için ayrı klimalar barındırıyor.

Üç uzunlukta (10.8m, 12m, 13m) sunulan araçlar, 63 kişilik koltuk kapasitesine ulaşabiliyor ve CROSSWAY’i şehirlerarası ulaşımda yüksek çok yönlülük ile bir adım öne geçiriyor. Sürücü kabini konfor ve akıllı bir ortam sunmak için belirgin ölçüde geliştirilmiş. Ana işlevler; direksiyon ve entegre ekranlar aracılığı ile kolayca ve güvenli bir biçimde izlenebiliyor ve kontrol edilebiliyor.

Lanzarote Şehirlerarası Otobüs Şirketi, kendi segmentinde pazarın tartışmasız lideri CROSSWAY’i seçti. Bugün Avrupa’da kayıtlı her iki şehirlerarası otobüsten biri CROSSWAY.