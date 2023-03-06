Kadınlara göre en iyi şehir otomobili: Kia Niro

Yeni Kia Niro, ‘Kadınlar Dünyasında Yılın Otomobili’ (WWCOTY) ödüllerinde “en iyi şehir otomobili” kategorisinin kazananı oldu. Beş kıtadan ve 45 ülkeden 63 kadın otomobil gazetecisinden oluşan jüri, 2022 yılında pazara sunulan en iyi şehir otomobillerini inceledi ve yeni Niro, birçok alanda övgü toplayarak ödülün sahibi oldu.

Bu sene 13. kez düzenlenen yarışmada Yeni Kia Niro; iç hacmi, güvenlik özellikleri ve sürüş kolaylığı ile dikkat çekti. Ayrıca çevre dostu motor seçenekleri (HEV, PHEV ve BEV) ve düşük yakıt tüketimi gibi nitelikleriyle de jürinin beğenisini kazandı.

Kia’nın çevre dostu SUV’u Yeni Niro hem hibrit hem de elektrikli versiyonu ile satışa sunuluyor. Yeni Niro sürücü ve yolcular için güvenliği, kullanılabilirliği ve rahatlığı arttırılarak ileri teknoloji özellikleri barındırıyor. DC şarj imkânı da sunan Niro, 50 kW DC şarj istasyonlarında 65 dakikada, 100 kW DC istasyonlarda ise 45 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e şarj olabiliyor.

Türkiye’de ilk etapta Prestige versiyon olarak satışa sunulan Kia Niro Hibrit ve Kia Niro EV gelişmiş sürüş destek sistemleri, yolcu güvenliğini ve sürüş rahatlığını artıran ileri teknolojiye sahip özellikleriyle göz dolduruyor. Kia Niro’daki tüm teknik ve donanım özellikler hem hibrit hem de elektrik motorlu seçeneklerde yer alıyor.