Jeep’ten “Hemen Teslim” Avantajıyla Kasım Kampanyası!

Jeep, özgürlük ve macera tutkusunu yaşamak isteyenlere özel bir satış kampanyasını hayata geçiriyor. Markanın köklerine atıfta bulunan “Freedom Days” kampanyası ile yepyeni bir Jeep sahibi olmak isteyenler, araçlarını avantajlı nakit ve takas indirimleriyle hemen teslim alabiliyor.

Renegade ve fark yaratan yüksekliğini güçlü tasarım ve teknolojiyle birleştiren Compass, takas fırsatının yanında 15 bin TL nakit indirimle showroomlarda yerini alıyor. Üstelik kampanyada ödeme planları ve taksit tutarları da müşteri tarafından belirlenebiliyor.

Kasım ayında en kabiliyetli küçük SUV Jeep Renegade 289 bin 500 TL’den; Compass ise 399 Bin 950 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.