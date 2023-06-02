İkinci el araç alıcıları kazanıyor

Küresel çip krizinin yanı sıra Türkiye’de yaşanan yüksek enflasyon, otomotiv piyasasında tüm dengeleri değiştirdi. Sıfır otomobile erişimin son derece zorlaştığı bu süreçte, ikinci el otomobile olan talepte büyük bir patlama yaşandı. Söz konusu süreçte ikinci el otomobil piyasasına olan ilginin artmasıyla, ikinci el otomobiller adeta bir yatırım aracı haline geldi. Özellikle son bir yılda ikinci el araca yapılan yatırım, alıcılarına yüksek kazanç sağladı. Indicata verilerine göre, Ocak 2022’de alınan ikinci el bir otomobil Mayıs 2023’e kadar geçen 16 aylık sürede ortalama yüzde 87’lik bir değer kazandı. Investing.com sitesine göre bu oran altında yüzde 58, dövizde ise yüzde 43’te kaldı.

“Birikimini değer kaybına karşı korumak isteyenler ikinci ele yöneldi”

Investing.com ve Indicata verilerine dikkat çekerek konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan VavaCars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, “2020’nin başından bu yana devam eden çip krizi başta olmak üzere, piyasada sıfır otomobillerin zor bulunması ve bu otomobillerin liste fiyatının üzerinde bedeller talep edilmesi, tüketiciyi ikinci ele yönlendirdi. Özellikle yüksek enflasyon sonrasında yaşanan değer kaybına paralel olarak, TL birikimlerini bu değer kaybına karşı korumak isteyenler, hem ihtiyacını karşılaması hem de yatırım aracı olarak görmesi sebebiyle ikinci el otomobile yüksek bir talep gösterdi. Gelinen noktada Ocak 2022’den Nisan 2023’e kadar geçen yaklaşık bir buçuk yıllık sürede ikinci el otomobiller nerdeyse iki kat değerlendi. Söz konusu süreçte ikinci el araç alıcılarının döviz ve altını tercih edenlere oranla daha kazançlı olduğu söylemleri yoğunlaştı” dedi.

“İkinci el otomobil alıcısına kazandırmaya devam edecek”

Önümüzdeki dönemde de ikinci el otomobillerin değer kazanmaya devam edeceğine vurgu yapan Serdıl Gözelekli, “İkinci el otomobillerde yılın ilk çeyreğinde ortalama yüzde 15 ila 20 arası bir fiyat artışı yaşandı. Yine sıfır otomobil tedarikindeki sorunların etkisiyle ikinci el piyasalarında, geçmiş istatistiki verilerin ışığında, önümüzdeki üç ay içinde yüzde 10-15 arası bir fiyat artışı olabileceğini öngörüyoruz. Ancak beklenen bu fiyat artışlarını sadece tedarik sorununa bağlamamak gerekiyor. Havaların ısınması, yaz ve bayram tatili gibi mevsimsel ihtiyaçlara bağlı olarak her ay artan talep yoğunluğu da piyasa üzerinde önemli bir etki yaratıyor. Bu kapsamda imkânı olan tüketiciler, fiyatların daha da artacağını öngörerek otomobil almaya devam ediyor. Böylece tüketici bir yandan otomobil ihtiyacını karşılarken, diğer yandan da ekonomik anlamda kendisine döviz ve altından daha çok kazandıracak bir yatırım yaptığına inanıyor” ifadelerini kullandı.