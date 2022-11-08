Honda’nın yeni modelleri EICMA 2022’de sergilendi

Dünyanın önde gelen motosiklet üreticisi Honda, sektörün en önemli organizasyonlarından biri olan EICMA'da yeni motosiklet modellerini ve geniş ürün gamını sergiledi. Honda, EICMA’da Honda mühendisliği ile geliştirilen ve teknolojileriyle öne çıkan Transalp, CL500 modelleri ile EM1 e: adını verdiği elektrikli motosikleti de ilk kez ziyaretçilerin beğenisine sundu. Honda’nın 2023 yılında Türkiye’de satışa sunulacak olan CB750 Hornet modeli fuarda dikkat çekerken; konfor sunan scooter ADV350 modeli de Honda standının yıldızları arasında yer aldı. Ayrıca Honda’nın Avrupa pazarındaki ilk elektrikli motosikleti olan EM1 e: modeli hakkında ilk kez EICMA’da bilgi verilirken; modelin 2023 yılında Avrupa’da satışa sunulacağı da duyuruldu.

Honda’nın beklenen modeli XL750 Transalp

Honda’nın Adventure Touring ürün gamında yer alan, hem şehir içi günlük kullanıma uygun hem de keşif gezileri için performans sunan bir yol arkadaşı olarak konumlandırılan XL750 Transalp modeli de ilk kez EICMA’da sergilendi. Honda’nın köklü motosiklet modellerinden biri olan Transalp’in mirasını devam ettiren XL750’nin sekiz supaplı paralel iki silindirli motoru 67,5 kW güce ve 75 Nm tork üretiyor. Elektronik Gaz Kelebeği (TBW), 4 sürüş modu ve 2 kişiselleştirilebilir modunun yanı sıra yeni XL750 Transalp’in 5 seviyeli Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC), Ön Tekerlek Kalkış Kontrolü dışında Motor Freni özellikleri de bulunuyor. Honda’nın beklenen Transalp modelinde; Honda Akıllı Telefon Sesli Kontrol Sistemi, LED aydınlatma, otomatik sinyal kapatma, Acil Durum Fren Sinyali (ESS) teknolojisi ve 5 inç renkli TFT gösterge ekranı ile zengin donanımlar sunuluyor.

CL500 ilk kez EICMA’da

Honda’nın 1962 model CL72'den ilham alan zengin bir retro tasarım ile yeni CL500 motosikleti ilk kez EICMA Fuarı’nda sergilendi. CB500 serisinin çift silindirli motoruna sahip yeni model, hem hafif off-road koşulları hem şehir içi seyahat için keyifli bir kullanım sunuyor. Yuvarlak yakıt deposu, çift çıkışlı egzoz susturucu gibi tasarım detayları ile dikkat çeken CL500 modelin aynı zamanda LED aydınlatmaları, LCD negatif gösterge ekranı ve dört farklı renk seçeneği bulunuyor. Yeni CL500’de Acil Durum Fren Sinyali (ESS) yer alırken; yeni tasarımı ile zemine kolay erişim ve konforlu bir diz mesafesi de sunuluyor.

Street-Fighter tasarımı ile yeni Hornet

Honda’nın efsane modelleri arasında yer alan ve üretimine verilen aranın ardından yeni tasarımıyla ürün gamına yeniden katılan CB750 Hornet fuarda sergilendi. 1998 yılında Avrupa yollarına ilk kez çıktığında motor performansı ve gelişmiş Street-Fighter tasarımı ile iz bırakan Hornet modeli, sınıfının en iyi güç-ağırlık oranı sayesinde tüm sürüş koşulunda üstün bir sürüş keyfi sunuyor. 755 cc motoru ile güçlü bir performans sunan tasarımdaki keskin hatlar dikkat çekerken; Honda Akıllı Telefon Sesli Kontrol Sistemi sayesinde gelişmiş bağlanabilirlik özellikleri sunuluyor. Honda CB750 Hornet’in Parlak İnci Beyazı, Grafit Siyah ve Sarı olmak üzere üç rengi bulunuyor. Siyah ve beyaz renklere özel Metalik Kırmızı Alev iskelet ve Eloksal Kırmızı çatal renk kombinasyonları sunuluyor. Honda’nın yeni CB750 Hornet modelinin, 2023 yılında Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.

Honda’nın ilk elektrikli motosikleti EM1 e:

Honda’nın Avrupa pazarındaki ilk elektrikli motosikleti olan EM1 e: modelinin 2023 yılının yaz aylarında satışa sunulması planlanıyor. 2025 yılına kadar dünya çapında piyasaya sürülmesi planlanan 10 elektrikli motosiklet modeli arasından tanıtımı yapılan ilk model EM1 e: oldu. Honda’nın tüm motosiklet ürünleri için 2040’lı yıllara kadar hedeflediği karbon nötr konusunda EM1 e: önemli bir kilometre taşı olarak duyuruldu. Elektrikli Mobilite’nin (Electric Mobility) kısaltması olan EM, Honda’nın elektrikli motosiklet modelleri için kullandığı seri ismi olarak kullanımı kolay ve eğlenceli kent içi ulaşım aracına ihtiyacı olan dinamik bir kitleyi hedefliyor. Şehir için kullanım kolaylığı sağlayan kompakt model, düz zemini ve Honda’nın imzasını taşıyan serisinde sakin çizgileri ve dingin tasarımı ile öne çıkıyor.

Şehir içerisinde kısa mesafedeki gezilerinin veya iş/üniversite rotalarının verimli, sessiz ve emisyonsuz olmasını sağlayan EM1 e: modeli ile Honda, yoğun trafiğin yaşandığı şehirler için mobilite ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor. Dayanıklılık, güvenilirlik ve kalite odaklı üretilen Honda Mobil Güç Paketi e: tarafından desteklenen EM1 e: modeli, şarjı dolu bataryası ile 40 km'nin üzerinde menzil imkanı sunacak. Honda mühendisleri tarafından geliştirilen Mobil Güç Paketi (MPP), performansta azalma olmaksızın 4 bin kez şarj edilecek şekilde tasarlandı. Honda’nın yeni elektrikli motosikleti EM1 e: modelinde de ev rahatlığında şarj edilebilmesi için kolayca çıkarılabilen değiştirilebilir bir batarya olarak MPP kullanıldı.

Scooter segmentinin konforlu modeli ADV350

2021 yılında Avrupa’nın en çok satan Honda motosikleti olma başarısına sahip olan X-ADV, scooter segmentinde de yerini aldı. Honda'nın İtalya'daki Atessa Fabrikası’nda üretilen ADV350, premium scooter özelliklerini zorlu asfalt sürüş özellikleri ve güçlü Adventure tasarımıyla birleştiriyor. Etkileyici görünümü, pratik kullanım özellikleri ve zengin donanım ile bir araya gelen ADV350’de anahtarsız çalıştırma özelliği, iki tam boy kask için sele altı saklama alanı ve ayrıca torpido gözünde bir USB şarj girişi ile günlük hayatı kolaylaştırıyor. Modelin ön cam granajın yüksekliği ayarlanabilirken; LCD gösterge paneli Honda Akıllı Telefon Sesli Kontrol Sistemi’yle de entegre çalışıyor. Ayrıca Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC) standart olarak yer alan ADV350’nin 330 cc hacimli, Smart Power+ (eSP+) SOHC dört supap motoru, 21,5 kW maksimum güç ve 31,5 Nm tork sunuyor. Şasi, motosiklet tarzı USD çatallar, boru şeklindeki çelik iskelet, rezervuarlı arka amortisörler ve yerden yüksek yapı gibi özelliklerin standart olarak sunulması dikkat çekiyor. ADV350; Metalik Gümüş, Metalik Mat Karbon Gri ve Metalik Mat Kırmızı renkleriyle satışa sunuluyor.

Honda yeni tasarımları ve güçlenen ürün gamı ile 2023 yılında öne çıkacak

Honda, 2023 yılında yepyeni tasarımları ve farklı segmentlerde zenginleşen ürün gamıyla motosiklet kullanıcılarının ihtiyaçlarına yönelik satışa sunacağı modellerini EICMA ziyaretçileri ile buluşturdu. Fuar katılımcılarının yoğun ilgi gösterdiği Honda stant alanında Honda’nın yeni modelleri ile birlikte güncel modellerinin yenilenmiş renkleri de ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.