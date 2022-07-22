Honda’nın sınırlı sayıda üretilen CBR1000RR-R Fireblade SP 30’uncu yıl özel serisi Türkiye’de

Honda, ilk kez 1992 yılında motosiklet severler ile buluşturduğu ve 30 yıl içerisinde ikonik hale gelen Fireblade modelinin anısına özel bir seri sunuyor. 30’uncu yıla özel üretilen CBR1000RR-R Fireblade SP modelinde yer alan detaylar modelin, Honda tarihindeki önemini ortaya koyuyor. Cadde yerine pist için geliştirilen CBR1000RR-R Fireblade SP modelinin 30’uncu yılı için tasarlanan özel serisi, sınırlı sayıdaki üretimi ile 22 Temmuz 2022 tarihinde MotoGP heyecanını yaşatmak için Türkiye yollarına çıkıyor.

30 yılın anısına özel tasarımı ile park halindeyken bile üstün performansını hissettiriyor

CBR1000RR-R Fireblade SP 30’uncu yıl özel serisi, Honda’nın 1992 yılında satışa sunduğu ilk Fireblade modelinin renk tasarımından sorumlu olan Hiroaki Tsukui tarafından tasarlanan 3 renkli bir boya şeması ile yollara çıkıyor. Efsanevi HRC logosuyla birlikte ilk Fireblade'den esinlenen grafik boyaması, motosikletin üstün performansını uzaktan bakıldığında bile hemen fark ettiriyor. Bu özel seri, modern renk şeması ve çığır açan orijinale sadık ‘fırça darbesi’ öğelerini de tasarımında barındırıyor. Modeldeki mavi arka sele ise renk şemasını tamamlıyor.

Pistte ve caddelerde geçen 30 yılın anısına özel logo tasarımı

CBR1000RR-R Fireblade SP modelinin ilk çalıştırma anında ekran açılırken görülen 'Ateş Çemberi' animasyonu ile pistte ve caddelerde geçen 30 yıllık olağanüstü performansın anısına özel olarak tasarlanan 30’uncu yıl logosu sürücüyü karşılıyor. Bu logo, modelin 30 yıllık mirasını hatırlatıyor. Sınırlı sayıda üretilen her motosikletin gidon birleşim yerinde de lazerle işlenmiş türünün tek örneği olduğunun ispatı olan bir seri numara yer alıyor. Fireblade’in sadece performansıyla değil, baştan çıkarıcısı sesiyle de fark edilmesini sağlayan Akrapovic susturucu üzerinde de zarif bir dokunuşla işlenmiş 30’uncu yıl imzası bulunuyor. Ayrıca yakıt deposu kapağı ve akıllı anahtar üzerinde bulunan lazer işli 30’uncu yıldönümü logoları da CBR1000RR-R Fireblade SP 30. yıldönümü versiyonunun Honda tarihindeki önemini vurguluyor.