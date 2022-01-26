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Honda’dan geleceğin teknolojilerine yatırım

Mühendislik çalışmaları ve geliştirdiği teknolojiler ile fark yaratan Honda, yakın zamanda teknoloji faaliyetlerine ilişkin üç önemli iş birliğine imza attı. Geleceğin teknolojilerinin önemli alanlarından biri olan mobilite çalışmaları kapsamında Honda, elektrikli araçlara yönelik batarya araştırma ve geliştirme şirketi olan SES ile iş birliği anlaşmasını ve çift yönlü şarj teknolojisini geliştirmek için İsviçre’de V2X Suisse konsorsiyumu ile ortaklık kuracağını açıkladı. Son olarak ise batarya ve enerji yönetimi çalışmalarının yanı sıra Honda, yapay zeka ve bilgisayar vizyonu teknolojileri kapsamında Helm.ai şirketine de yatırım gerçekleştirdiğini duyurdu.

Otovitrin 26.01.2022, 11:27
Honda’dan geleceğin teknolojilerine yatırım

İnsanlığın ortak faydası ve sürdürülebilir bir gelecek için mühendislik çalışmalarına devam eden Honda, geliştirdiği güncel teknolojiler ve yatırımlarına ilişkin atılımlarına devam ediyor. Honda, elektrikli ulaşım ürünleri ile enerji hizmetlerini birbirine bağlayarak “hareket özgürlüğü” ve “yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırma” yaklaşımıyla karbon nötr hedefleri kapsamında çevresel sürdürülebilir bir toplum yaratmayı hedefliyor. Bu kapsamda öncelikle mobilite çözümleri ile batarya çalışmalarına odaklanan Honda, hem elektrikli otomobillerin hem de yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaşacağı gelecekteki karbon nötr bir toplumda çift yönlü Honda Enerji Yönetimi şarj sistemi gibi yeniliklere de odaklanıyor.

Honda karbon nötr hedefi için bir adım daha attı

Geleceğin teknolojilerinin önemli alanlarından biri olan mobilite çalışmaları kapsamında Honda, Aralık 2021’de merkezi ABD Boston’da bulunan elektrikli araçlara yönelik batarya araştırma ve geliştirme şirketi olan SES ile iş birliği anlaşması imzaladı. Karbon nötr hedeflerine ulaşmak için tüm küresel otomobil satışlarını 2040 yılına kadar elektrikli araçlara (EV’ler) ve yakıt hücreli araçlara (FCV’ler) kaydırmayı hedefleyen Honda, küresel çapta elektrikliye geçiş sürecine yönelik olarak mühendislik çalışmaları kapsamında geliştirdiği katı hal bataryalar dahil olmak üzere yeni nesil bataryaları da içeren farklı seçeneklere dair araştırmalarını sürdürüyor.

Hem şarj hem de deşarj sağlayan tek elektrikli araç: Honda e

Honda, elektrikli araçların ve enerji yönetiminin geleceğinde çift yönlü şarj teknolojisini geliştirmek için de İsviçre’de V2X Suisse konsorsiyumu ile ortaklık kuracağını açıkladı. Bu anlaşma kapsamında; İsviçre'nin araç paylaşım operatörü Mobility şirketine, İsviçre genelindeki 40 istasyona toplam 50 adet elektrikli Honda e aracı ile 35 enerji ünitesi tedarik edilmesi planlanıyor. Otomobiller paylaşım için kullanılmadığında sahip oldukları çift yönlü şarj için Honda Power Manager ünitelerinin şebekeye enerji beslemesinde kullanılması amaçlanırken; Avrupa’da standart olarak Avrupa Şarj Sistemi olan CCS için hem şarj hem de deşarj sağlayan tek elektrikli aracın Honda e olması da iş birliğinin önemine işaret ediyor. Uygulamasına Eylül 2022’de başlanacak olan projenin, 2023’ün sonuna kadar devam etmesi planlanıyor.

Yapay zeka teknolojisine hız kazandırdı

Yapay zeka teknolojileri ile yazılım geliştirme faaliyetlerine yönelik yatırımlarını da hızlandıran Honda, geleceğin teknolojilerini ürün ve hizmetlerine uygulayabilmek için Ar-Ge çalışmalarına ilişkin önemli bir yatırımını da duyurdu. Honda, yapay zeka ve bilgisayar vizyonu teknolojileri alanlarındaki yazılım teknolojisi geliştirmesini hızlandırmak için merkezi ABD California’da bulunan Helm.ai şirketine de yatırım gerçekleştirdi. Yapay zeka yazılım girişimi olan Helm.ai ile Honda arasındaki iş birliği; küresel bir açık inovasyon programı olan Honda Xcelerator aracılığıyla 2019'dan beri devam ediyor. İş birliğinin uzantısı olarak Honda, mobilite ürünlerini daha akıllı hale getirmek ve daha büyük başarılara daha hızlı ulaşmak için Helm.ai'ye yatırım yaptı.

#Honda
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