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Honda ve Sony, yeni bir ulaşım çağı geliştirmek için iş birliği yapacak

Honda, insanlığın ortak faydası ve sürdürülebilir bir gelecek için mühendislik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Honda, dünyanın en büyük tüketici elektroniği ve profesyonel elektronik üreticilerinden biri olan Sony ile iş birliği anlaşmasını duyurdu. Honda ve Sony arasında imzalanan ortak girişim anlaşması kapsamında “New Company” şirketi kurularak ulaşım ve ulaşım hizmetleri çağı geliştirmek için çalışmalar yapılacağı paylaşıldı. Bu çalışmalar doğrultusunda ise “New Company”nin 2025 yılında ilk elektrikli araç modelini satışa sunması hedefleniyor.

Otovitrin 04.03.2022, 15:08
Honda ve Sony, yeni bir ulaşım çağı geliştirmek için iş birliği yapacak

Mühendislik çalışmaları ve geliştirdiği teknolojiler ile fark yaratan Honda, geleceğin teknolojilerine yönelik iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Honda, dünyanın önde gelen teknoloji markalarından biri olan Sony ile beraber yeni bir şirket kuracağını duyurdu. Honda ve Sony’nin yeni bir ulaşım ve ulaşım hizmetleri çağı geliştirmeyi amaçladıkları bu şirket doğrultusunda; elektrikli araçların geliştirilmesi, tasarlanması ve satışa sunulması planlanıyor.

İlk elektrikli araç modelinin 2025 yılında satışa sunulması hedefleniyor

Honda ve Sony iş birliği kapsamında kurulması planlanan “New Company” ile Honda’nın ulaşım geliştirme yeteneklerini, araç gövdesi üretim teknolojisini ve uzun yıllar boyunca geliştirdiği satış sonrası servis yönetimi deneyimini; Sony’nin ise görüntüleme, algılama, iletişim, ağ ve eğlence teknolojileri geliştirme ve uygulama uzmanlığı bir araya getirilerek kullanıcılar ve çevre ile uyumlu yeni nesil ulaşım hizmetleri geliştirilmesi amaçlanıyor. New Company’nin ilk elektrikli araç modelinin 2025 yılında satışa sunulması hedefleniyor. Elektrikli araçların geliştirilmesi, tasarlanması ve satışa sunulması konusunda çalışacak olan New Company’nin üretim tesisinin olmayacağı belirtilirken; satışa sunulacak ilk elektrikli araç modelinin üretiminin Honda tesislerinde yapılması bekleniyor. Sony tarafından ise, bir ulaşım hizmeti platformunun geliştirilerek kullanıma sunulması planlanıyor.

“Honda ve Sony’nin güçlü yanlarını bir araya getirerek ulaşımın geleceği için çalışacağız”

Honda ve Sony’nin ortak girişim anlaşmasına ilişkin olarak Honda CEO’su Toshihiro Mibe, “New Company ile müşteri beklentilerinin ve hayal gücünün üzerinde değerler yaratmaya yönelik geniş ve iddialı bir yaklaşım benimseyerek küresel çapta yenilik, evrim ve ulaşımın gelişiminde ön saflarda yer almayı hedefliyoruz. Honda’nın çevre ve güvenlikle ilgili en ileri teknolojilerinden ve bilgi birikiminden yararlanırken; bunu, her iki şirketin de teknolojik varlıklarını uyumlu hale getirerek yapacağız. Honda ve Sony, birçok tarihi ve kültürel benzerliği paylaşan şirketler olsa da teknolojik uzmanlık alanlarımız farklı. Bu nedenle, iki şirketin güçlü yanlarını bir araya getirerek ulaşımın geleceği için büyük olanaklar sunacağız” dedi.

“Ulaşımı duygusal hale getirme vizyonumuzu geliştireceğiz”

Sony CEO'su Kenichiro Yoshida ise, “Sony olarak 'yaratıcılık ve teknolojinin gücüyle dünyanın duygularını harekete geçirmeyi’ amaçlıyoruz. Otomobil endüstrisinde uzun yıllar boyunca kapsamlı küresel deneyim ve başarılar biriktiren, bu alanda devrim niteliğinde ilerlemeler kaydetmeye devam eden Honda ile bu ortak girişim sayesinde ‘ulaşımı duygusal hale getirme’ vizyonumuzu geliştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca güvenlik, eğlence ve uyarlanabilirlik merkezli ulaşımın gelişimine de katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” dedi.

#Honda
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