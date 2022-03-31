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Honda Red Dot Tasarım Ödülleri 2022’ye 4 ödül ile damgasını vurdu

Honda, Red Dot Tasarım Ödülleri 2022’de 4 ödülün sahibi olurken; bu yıl ilk kez otomobil, motosiklet ve güç ürünleri olmak üzere tüm ürün gamı ile ödül kazandı. Honda’nın tasarım kalitesi ve inovasyon yönüyle dikkat çeken yeni HR-V e:HEV modeli ile NT1100 ve ADV350 modelleri yarışmada öne çıktı. Ayrıca ilk kez EU32i jeneratörü ödül alarak Honda’nın başarısını taçlandırdı.

Otovitrin 31.03.2022, 09:33
Honda Red Dot Tasarım Ödülleri 2022’ye 4 ödül ile damgasını vurdu

Dünyanın tasarım alanındaki en önemli ve prestijli uluslararası ödülleri arasında yer alan Red Dot Tasarım Ödülleri’nde 2022 yılının kazananları açıklandı. Honda, yeni HR-V e:HEV kompakt SUV modeli, NT1100 Touring motosikleti, ADV350 Adventure scooter motosikleti ve EU32i jeneratörü ile Red Dot Tasarım Ödülleri kapsamında ‘2022 Ürün Tasarımı’ kategorisinde ödül aldı. Honda’nın tasarım kalitesi ve inovasyon yönüyle öne çıkan yeni HR-V e:HEV modeli ile NT1100 ve ADV350 modelleri de tasarımlarıyla ödülün sahibi oldu. Ayrıca Honda’nın EU32i jeneratör modeli de ödül aldı. Honda kazandığı 4 ödül ile bir kez daha Red Dot Ödülleri’ndeki başarısını taçlandırdı.

Honda Ar-Ge Tasarım Merkezi Operasyon Direktörü Toshinobu Minami, ilk kez otomobil, motosiklet ve güç ürünleri olmak üzere tüm ürün gamı ile ödül kazandıkları için büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Minami, ayrıca Honda’nın kuruluşundan bu yana temel ilkesi olan ‘insanların hayatını kolaylaştıracak teknoloji, fikir ve tasarımları’ hayata geçirdikleri için Red Dot Tasarım Ödülleri’nde 4 ödül birden almanın öneminin altını çizdi.

Honda’dan fark yaratan tasarım çizgileri

Ödül kazanan modellerden biri olan yeni nesil HR-V e:HEV’in kaliteli ve dinamik tasarımı ile üst düzey alan verimliliğini bir araya getiren çağdaş coupe-SUV gövdesi Honda mühendisleri tarafından müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlandı.

Ödül kazanan diğer model olan NT1100 konforlu, çevik ve yüksek sürüş keyfi sunarken; Honda’nın köklü Tourer mirasının devamı niteliğinde yeni nesil kullanıcılara yönelik tasarımı ile yeni bir dönemi başlatıyor. Daha önce Honda’nın popüler CRF1100L Africa Twin ve X-ADV modellerindeki tasarımlarıyla öne çıkan Maurizio Carbonara’nın ‘proaktif konfor’ yaklaşımıyla tasarlanan NT1100, Touring odaklı bir motosiklet için yeni bir sürüş keyfi vaat ediyor.

Scooter segmentinde ödül kazanan Honda ADV350 Adventure; yenilikçi tasarımı, güçlü görünümü, yerden yüksek yapısı ve başarılı uzun yol süspansiyonu ile beğeni kazanıyor. Son olarak Honda’ya güç ürünleri kategorisinde ilk kez ödülü kazandıran EU32i jeneratör ise; daha önce sadece otomobillerde ve deniz motorlarında kullanılan 3.200 watt gücündeki motoru ile portatif ve yakıt enjeksiyonlu bir jeneratörün entegrasyonuyla dünyada bir ilk olarak öne çıkıyor.

Almanya'nın Essen şehrinde 1954’ten beri her yıl düzenlenen Red Dot Ödülleri’nde en güncel teknik, sosyal, ekonomik ve ekolojik konular değerlendirme kriterleri olarak belirleniyor. Alanında uzman 50 jüri üyesi tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından en başarılı tasarımlar ödüllendiriliyor.

Red Dot Tasarım Ödülleri kapsamında şimdiye kadar birçok ödüle layık görülen Honda, 2021 yılında Jazz e:HEV, Jazz Crosstar e:HEV ve Forza 750 maxi-scooter modelleri ile ‘Ürün Tasarımı’ kategorisinde birinci olurken; Honda e modeli ile geçen yıl ‘En iyinin En iyisi’ ödülünü aldı. Honda CBR1000RR-R Fireblade SP süper spor motosiklet ise Forza 750 ile birlikte Red Dot ödülünü kazanan ilk Honda motosikleti oldu. Ayrıca 2001 yılında Honda S2000, 2006 yılında Civic ve 2008 yılında Accord Tourer dahil olmak üzere Honda tasarımları, Red Dot Ödülleri’nde uzun soluklu bir geçmişe uzanıyor.

#Honda
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