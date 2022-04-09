Son Dakika
Bakan Yanık: “İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için Nisan ayında toplam 239 milyon TL SED’i hesaplara yatırdık”
Honda Civic’te kredi kampanyası
Honda, Civic modellerine özel olarak sunduğu kredi kampanyasına Nisan ayında da devam ediyor. Teknolojisi ile segmentinde fark yaratan Honda Civic Sedan’ın tüm ECO donanım paketlerinde geçerli olan kampanya kapsamında; 120 bin TL’ye kadar olan kredi kullanımına yüzde 0,99 faiz oranı ile 15 ay vade imkânı sağlanıyor.
Otovitrin 09.04.2022, 09:40
Honda mühendisliği ile yenilenen ve geliştirilmiş özellikleriyle öne çıkan Honda Civic Sedan modellerine özel avantajlı alım fırsatları Nisan ayında da sürüyor. Honda Civic Sedan’ın tüm ECO donanım paketlerinde geçerli olacak kampanyada; yüzde 0,99 faiz oranı ve 15 ay taksit imkanı ile 120 bin TL’ye kadar kredi kullanımı sunuluyor. Modern dış tasarımı ve retro iç tasarımının yanı sıra turbo motoru ile yüksek verimlilik ve performans sunan Civic Sedan modellerine, cazip fırsatlarla sahip olmak isteyenlerin Honda bayilerine uğraması yeterli oluyor.