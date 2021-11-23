Honda City almanız için birçok sebep var!

Yeni honda City kendine has tarzıyla yollarda

Yeni Honda City, aerodinamik özellikleri ile dinamik bir sürüş deneyimi sunarken, Honda mühendisleri tarafından detaylı düşünülmüş tasarımındaki kendine has modern çizgileriyle kusursuz bir sedan görünümü sunuyor.

Alüminyum Alaşım Jantlar

Yeni Honda City, zevkinize göre düşünülen çift renkli elmas kesim, alüminyum alaşımlı ve sportif 16” jantları ile göz alıcı detaylara yer veriyor.

LED Farlar

L şekilde kurgulanan Tam LED ön farlar, 3 boyutlu yapıda ve oldukça sportif bir arka far aydınlatması ile Yeni Honda City, her yolculukta kendi dinamizmiyle yaşam tarzına uyum sağlıyor.

LED Ön Sis Farları

Yeni Honda City, özellikle uzun yolda güvenlik desteği sağlayan LED Ön Sis farları ile en yoğun siste bile görüşünüzün açık kalmasını sağlıyor.

Sana özel bir Honda AR deneyimine hazır mısın?

Herkesten önce sana ait bir showroom’da, Yeni Honda City’yi deneyimlemeye davetlisin. Telefonunun kamerası ile City’i görüntülemek istediğin zemine konumla ve tasarım detaylarını özgürce keşfet.

Konforlu Yaşam Alanı

Ferah ve geniş iç mekân, konfor odaklı teknolojiler ile donatılan Yeni Honda City, ne istediğini bilenler için her detayıyla düşünüldü. Yeni Honda City, sağladığı geniş bacak mesafesi , ergonomik koltuk tasarımıyla sedan bir otomobilden beklenen boyutu, ayrıcalığı sağlıyor.

Geniş İç ve Bagaj Hacmi

Yeni Honda City’nin geniş bagaj hacmi hayatı her yönüyle düşünüp, her şarta hazırlıklı olmayı seçenler için ideal kullanım alanı sağlıyor. 519L’lik bagaj hacmi ile rakiplerine göre avantaj sağlayan Yeni Honda City, farkını ortaya koyuyor.

İdeal Yolculuk

Geniş iç hacmine ek olarak ön/arka saklama ve araç içi bardak tutma alanları ile rahat bir yolculuk için her detayıyla sizleri bekliyor.

Yakıtta Tasarruf, Yolculukta Mutluluk

Üstün Honda mühendisliği tarafından geliştirilen verimli i-VTEC motor ve konforlu CVT şanzımanı sayesinde, eşsiz bir güç ve yakıt tasarrufu sağlıyor. İster uzun yola çıkın isterseniz şehirde kısa bir tura, i-VTEC motoru sayesinde sürüş gücü her zaman size eşlik ediyor.

Honda Teknolojisi Her Yolda Sizinle

Yeni Honda City’nin 8” dokunmatik multimedya ekranı, AppleCarPlay özelliği ile kolay müzik seçimi yapabilir, sesli ve görüntülü komutlarla navigasyonu kolayca kullanabilirsiniz. Android Auto özelliği sayesinde telefonunuzdaki uygulamaları dokunmatik ekrana aktarıp aktive edebilir ve Siri gibi uygulamaları sesinizle kontrol edebilirsiniz.

Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi

Siz yorulmayın diye üstün Honda teknolojisinin sunduğu kolaylıklarla donatılan Yeni Honda City, anahtarınızı cebinizden ya da çantanızdan çıkartmanıza gerek kalmadan kapıların açılmasını sağlayarak, anahtarsız bir hayat vadediyor.

Geri Görüş Kamerası

Yeni Honda City, sahip olduğu akıllı geri görüş kamerası sistemi sayesinde kullanım kolaylığı ve güvenli bir şekilde park edebilmenizi sağlar.

Apple CarPlay ve Android Auto

Apple Car Play ve Android Auto özelliği sayesinde telefonunuzdaki uygulamalara kolayca ulaşma, dokunmatik ekran ile aktive etme ve Siri gibi uygulamaları sesinizle kontrol imkanı sağlıyor

8” Dokunmatik Renkli Multimedya Ekranı

Apple Car Play ve Android Auto özelliklerini içeren 8” büyüklüğündeki dokunmatik ve renkli multimedia ekranı ile fark yaratan Yeni Honda City, müzikten navigasyona yol boyunca ihtiyaç duyacağınız her uygulamaya kolay erişim sağlıyor.