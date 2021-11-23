banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yağ ve şekerden sonra bir ürüne daha kota geldi!
Yağ ve şekerden sonra bir ürüne daha kota geldi!
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
Ali Babacan: ‘Ekonomik kurtuluş savaşı falan yok’
Ali Babacan: ‘Ekonomik kurtuluş savaşı falan yok’
Avrupa’nın yenilgisiz tek takımı Trabzonspor
Avrupa’nın yenilgisiz tek takımı Trabzonspor

Honda City almanız için birçok sebep var!

Bugün işe, yarın tatile, davette ya da sevdiklerinizle uzun bir seyahatte… Hayatı her yönüyle düşünenler için biz de City’i her yönüyle düşündük. Her sürüşte görünüşe önem verenler için güçlü ve dinamik dış tasarımı, konfor arayanlara geniş iç mekânı ve üstün Honda teknolojileriyle tam da ne istediğini bilenlere.

Otovitrin 23.11.2021, 11:36
Honda City almanız için birçok sebep var!

Yeni honda City kendine has tarzıyla yollarda

Yeni Honda City, aerodinamik özellikleri ile dinamik bir sürüş deneyimi sunarken, Honda mühendisleri tarafından detaylı düşünülmüş tasarımındaki kendine has modern çizgileriyle kusursuz bir sedan görünümü sunuyor.

10 Airbag Yastığı

Alüminyum Alaşım Jantlar

Yeni Honda City, zevkinize göre düşünülen çift renkli elmas kesim, alüminyum alaşımlı ve sportif 16” jantları ile göz alıcı detaylara yer veriyor.

LED Ön Sis Farları

LED Farlar

L şekilde kurgulanan Tam LED ön farlar, 3 boyutlu yapıda ve oldukça sportif bir arka far aydınlatması ile Yeni Honda City, her yolculukta kendi dinamizmiyle yaşam tarzına uyum sağlıyor.

LED Ön Sis Farları

Yeni Honda City, özellikle uzun yolda güvenlik desteği sağlayan LED Ön Sis farları ile en yoğun siste bile görüşünüzün açık kalmasını sağlıyor.

Sana özel bir Honda AR deneyimine hazır mısın?

Herkesten önce sana ait bir showroom’da, Yeni Honda City’yi deneyimlemeye davetlisin. Telefonunun kamerası ile City’i görüntülemek istediğin zemine konumla ve tasarım detaylarını özgürce keşfet.

Geniş İç ve Bagaj Hacmi

Konforlu Yaşam Alanı

Ferah ve geniş iç mekân, konfor odaklı teknolojiler ile donatılan Yeni Honda City, ne istediğini bilenler için her detayıyla düşünüldü. Yeni Honda City, sağladığı geniş bacak mesafesi , ergonomik koltuk tasarımıyla sedan bir otomobilden beklenen boyutu, ayrıcalığı sağlıyor.

Geniş İç ve Bagaj Hacmi

Yeni Honda City’nin geniş bagaj hacmi hayatı her yönüyle düşünüp, her şarta hazırlıklı olmayı seçenler için ideal kullanım alanı sağlıyor. 519L’lik bagaj hacmi ile rakiplerine göre avantaj sağlayan Yeni Honda City, farkını ortaya koyuyor.

İdeal Yolculuk

Geniş iç hacmine ek olarak ön/arka saklama ve araç içi bardak tutma alanları ile rahat bir yolculuk için her detayıyla sizleri bekliyor.

Yakıtta Tasarruf, Yolculukta Mutluluk

Üstün Honda mühendisliği tarafından geliştirilen verimli i-VTEC motor ve konforlu CVT şanzımanı sayesinde, eşsiz bir güç ve yakıt tasarrufu sağlıyor. İster uzun yola çıkın isterseniz şehirde kısa bir tura, i-VTEC motoru sayesinde sürüş gücü her zaman size eşlik ediyor.

Honda Teknolojisi Her Yolda Sizinle

Honda Teknolojisi Her Yolda Sizinle

Yeni Honda City’nin 8” dokunmatik multimedya ekranı, AppleCarPlay özelliği ile kolay müzik seçimi yapabilir, sesli ve görüntülü komutlarla navigasyonu kolayca kullanabilirsiniz. Android Auto özelliği sayesinde telefonunuzdaki uygulamaları dokunmatik ekrana aktarıp aktive edebilir ve Siri gibi uygulamaları sesinizle kontrol edebilirsiniz.

Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi

Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi

Siz yorulmayın diye üstün Honda teknolojisinin sunduğu kolaylıklarla donatılan Yeni Honda City, anahtarınızı cebinizden ya da çantanızdan çıkartmanıza gerek kalmadan kapıların açılmasını sağlayarak, anahtarsız bir hayat vadediyor.

Geri Görüş Kamerası

Geri Görüş Kamerası

Yeni Honda City, sahip olduğu akıllı geri görüş kamerası sistemi sayesinde kullanım kolaylığı ve güvenli bir şekilde park edebilmenizi sağlar.

Apple CarPlay ve Android Auto

Apple CarPlay ve Android Auto

Apple Car Play ve Android Auto özelliği sayesinde telefonunuzdaki uygulamalara kolayca ulaşma, dokunmatik ekran ile aktive etme ve Siri gibi uygulamaları sesinizle kontrol imkanı sağlıyor

8” Dokunmatik Renkli Multimedya Ekranı

8” Dokunmatik Renkli Multimedya Ekranı

Apple Car Play ve Android Auto özelliklerini içeren 8” büyüklüğündeki dokunmatik ve renkli multimedia ekranı ile fark yaratan Yeni Honda City, müzikten navigasyona yol boyunca ihtiyaç duyacağınız her uygulamaya kolay erişim sağlıyor.

10 Airbag Yastığı

10 Airbag Yastığı

#Honda #city
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7