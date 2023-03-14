Her Günün Yıldızı: Yeni A-Serisi Şimdi Türkiye’de

Sportif ve kaslı dış görünüm: Yeni A-Serisi önden bakıldığında güç ve dinamizmi yansıtıyor. A-Serisi’nin ön cephesini, iki güçlü çıkıntısı ve dik 'köpekbalığı burnu' ile öne doğru eğimli motor kaputu, yıldız desenli yeni radyatör ızgarası ve LED ince farlar domine ediyor. İsteğe bağlı olarak sunulan çok kollu parlak siyah hafif alaşım jantlar ve AMG tasarım konseptindeki parlak jant flanşı da dahil olmak üzere 19 inçe kadar sunulan dört farklı jant modeli sportif tasarımı güçlendiriyor. Yeni arka difüzör ve standart LED arka stop lambaları hem gündüz hem de gece büyüleyici ve heyecan uyandıran bir görünüm sağlıyor. Dış tasarım renk paletinde ise standart sunulan metalik boya seçenekleri öne çıkıyor.

İleri teknolojiye sahip iç mekân: Dış tasarımdaki üst kalite detaylar, yeni A-Serisi’nin iç tasarımına da yansıyor. İki adet 10,25 inç ekrandan oluşan desteksiz standart çift ekran özelliği, ilk dikkat çeken detaylardan biri oluyor. Kompakt otomobiller içinde benzersiz bir tasarım sunan yeni A-Serisi, fütüristik bir binanın gece ışıklandırmasını andıran özel bir aydınlatma ortamı sağlıyor. Karakteristik Mercedes-Benz tasarım unsuru olan üç yuvarlak türbin görünümlü havalandırma çıkışı ise uçak tasarımlarına gönderme yapıyor. Standart olarak napa deri ile kaplanan kompakt direksiyon yeniden tasarlanan orta konsolun yüksek teknolojili karakterine uygun bir görünüm sergiliyor.

Ürün gamı iç mekânda da farklı kişiselleştirme isteklerini karşılıyor. Yeni A-Serisi’nde, üç boyutlu kabartmalı ARTICO döşemeleriyle aracın sportifliğini daha da vurgulayan koltuklar, üst düzey bir konfor sunuyor. Yeni, koyu karbon fiber görünümlü trimler, hem ön konsol hem de kapı panellerindeki tasarım dokunuşunu öne çıkartıyor. AMG tasarım konsepti ile tasarlanan parlak fırçalanmış alüminyum trimler ile kırmızı kontrastlı dikişli ARTICO/MICROCUT koltuklar şık ve sportif bir görünüm sunuyor.

Mercedes-Benz, Ambition 2039 stratejisi ile 2039 yılından itibaren yeni binek otomobil ve hafif ticari araç filolarının tüm değer zinciri ve yaşam döngülerinin karbon nötr olarak sunulması hedefini belirledi. Amaç, 2030 yılına kadar 2020 yılına kıyasla yeni araç filosundaki her bir binek otomobil için tüm yaşam döngüsü boyunca karbon emisyonunu en az yarıya indirmek. Alınan önlemlerden biri geri dönüştürülen malzemelerin kullanımı. Bu doğrultuda, yeni A-Serisi'nin tasarımında kullanılan malzemelerin bileşimi gözden geçirildi ve daha sürdürülebilir alternatifler için olasılıklar incelendi. Konforlu koltukların orta bölümünde yüzde 100 geri dönüştürülmüş malzemeden yapılan kumaşlar bulunuyor. ARTICO/MICROCUT koltuklarda bu oran koltuk yüzeyinde yüzde 65 ve altındaki malzemede yüzde 85’e kadar çıkıyor.

Daha da zengin donanım: Yeni A-Serisi, standart olarak geri görüş kamerası, USB paketi veya napa deri direksiyon gibi zengin bir donanımla sunuluyor.

Mercedes, zaman alan kişiselleştirme seçeneklerini basitleştirmek için donanım paketi mantığını bir kez daha önemli ölçüde basitleştirdi. Sıklıkla birlikte sipariş edilen özellikler, artık gerçek tüketici davranışları değerlendirilerek ekipman paketlerinde toplanıyor. Ek olarak farklı fonksiyonel seçenekler de sunuluyor. Müşteriler; gövde rengi, döşeme, trim ve jant gibi seçeneklerle araçlarını daha önce de olduğu gibi kişiselleştirebiliyor.

Daha dijital, daha akıllı, daha güvenli: Yeni A-Serisi hem donanım hem de yazılım açısından önemli bir adım attı: En güncel MBUX neslinin kullanımı sezgisel ve öğrenme yeteneğine sahip. Sürücü ve merkezi ekranlar bütünsel, estetik bir deneyim yaratıyor. Yeni ekran stilleri (tüm sürüş bilgilerini içeren Klasik, dinamik devir sayacıyla Sportif, azaltılmış içerikleriyle Yalın), üç mod (Navigasyon, Destek, Servis) ve yedi renk seçeneği yardımıyla kişiselleştirilebiliyor. Merkezi ekran daha önce de olduğu gibi navigasyon, medya, telefon, araç gibi işlevleri sunuyor ve dokunmatik ekran olarak kullanılabiliyor.

Revize edilen telematik sistemi yeni tasarımı ve artan performansı ile etkiliyor. Kablosuz Apple Carplay üzerinden akıllı telefonlarla bağlantı ise standart donanım olarak mevcut. Daha fazla bağlantı için ek bir USB-C bağlantı noktası eklendi ve USB şarj kapasitesi daha da artırıldı.

Yeni A-Serisi ayrıca güvenlik yardımcıları açısından güncellendi. Örneğin, Sürüş Yardım Paketi’nin güncellenmesiyle, Aktif Şerit Takip Yardımcısı kullanılarak şeritte kalmanın kontrolü kolaylaştırıldı. Yeni haliyle Park Paketi boylamasına park etmeyi destekliyor ve diğer işlevlerin yanı sıra 3-Boyutlu görüntülerle kamera destekli park etme için 360 derecelik görselleştirme sunuyor.

Elektrikli ve güçlü sürüş: Yeni A-Serisi’nin motor seçenekleri de güncellendi. Benzinli motorların tamamı elektrik destekli dört silindirli seçeneklerden oluşuyor. Yedi vitesli DCT otomatik şanzıman standart olarak sunuluyor. Yarı-hibrit sistem kalkış anında 14HP/10 kW ek güç ile çevikliği destekleyen 48 voltluk ek bir elektrikli sistemle donatılıyor.

Yeni kayış tahrikli marş jeneratörü (RSG), konforu ve deneyimi önemli ölçüde iyileştiriyor. Örneğin RSG çalıştırma anında geleneksel çözümlere kıyasla daha düşük titreşim ve daha az ses üretiyor. Ayrıca “süzülme” işlevi ile sabit hızda sürüş sırasında içten yanmalı motorun devreden çıkmasına olanak tanıyor. RSG bunun dışında fren ve sabit hızda süzülme sırasında enerji geri kazanımı sağlıyor ve 12 voltluk dahili sistemi ve 48 voltluk bataryayı besliyor. Bu şekilde üretilen enerji, içten yanmalı motoru destekleme ve hızlanma anında kullanılabiliyor. Çeşitli sürüş aşamalarının farklılaştırılmış değerlendirmesiyle, bazı motor seçeneklerinde sunulan ECO Score 3.0, sürücüyü daha ekonomik bir sürüşe yönlendiriyor.

Motor seçenekleri ve teknik özellikleri:

A 200 Hatchback Motor hacmi cc 1332 Nominal güç üretimi HP/kW 163/120 Devir sayısı d/d 5500 Anlık ek güç (boost etkisi) HP/kW 14/10 Nominal tork üretimi Nm 270 Ortalama yakıt tüketimi (WLTP) lt/100 km 6,4 – 5,8 Ortalama CO 2 emisyonu (WLTP) gr/km 145,0 – 133,0 Hızlanma 0-100 km/s sn 8,2 Maksimum hız km/s 225