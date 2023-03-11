DEPREM FELAKETİ OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜ ETKİLEDİ

Türkiye’nin önde gelen 2.el otomobil ilan platformu arabam.com , şubat ayının ikinci el ilan verilerini paylaştı. Şubat ayında ilanlarda en çok 300.000 TL’ye kadar olan araçlar yer aldı. En çok ilana koyulan araçlar da 2012, 2011 ve 2016 yılına ait modeller oldu.

Şubat ayı boyunca ilanlarda en çok görülen 5 kategori, 10 marka, 10 otomobil modeli ve yılı, 10 arazi/SUV/Pick-up modeli, yakıt türleri, vites türleri, motor hacimleri, km. değerleri gibi temel verilere göre kategorize edilen ikinci el arabam.com analizi şu şekilde:

arabam.com’da şubat ayında ikinci el araç ilanların %70’ini otomobiller oluşturdu. Otomobilleri hafif ticari araçlar, arazi araçları, ticari araçlar ve motosikletler izledi. Traktör ve tarım iş makinaları gibi ilanlar ise %1’lik kısmı oluşturdu.

İlanlarda En Çok Görülen Marka ve Modeller

arabam.com’da ilanlarda en çok görülen markalar sırasıyla Renault, Fiat, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Honda ve Citroen oldu.

İlanlara model özelinde bakıldığında şubat ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri sırasıyla Clio, Astra, Megane, Focus, Egea, Focus, Corolla, Passat ve Civic oldu. Bu modelleri de sırasıyla Polo ve Corsa takip etti.

Arazi, SUV ve Pick-Up Kasa Tiplerinde Önde Olan Modeller

arabam.com`da yayınlanan 2.el Arazi/SUV/Pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında Dacia Duster %22 ile ilanlarda en çok yer alan model oldu. Duster’ı sırasıyla Nissan Qashqai, Kia Sportage, Hyundai Tucson, Mitsubishi L 200, Volkswagen Tiguan, Nissan Juke, Peueot 3008, Chevrolet Captiva ve Egea Cross modelleri izledi.

Şubat Ayında İlanlarda En Çok 2012, 2011 ve 2016 Model Araçlar Görüldü

arabam.com’da şubat ayında en fazla ilan verilen araçlar, %6,6 oranı ile 2012 yılına ait modeller oldu. 2012 model araçları da sırasıyla %6,1 ile 2011 ve %6 ile 2016 model araçlar takip etti. 2000 yılı ve öncesine ait araçlar ilanların aralık ayında olduğu gibi %14,4’ünü oluşturdu.

İlanların Motor Hacmine Göre Dağılımı

arabam.com’daki ilanlarda 1.2 – 1.4 arası ve 1.4-1.6 arası motor hacimlerine sahip araç ilanları daha çok görülüyor. 1.2-1.4 arası motor hacmine sahip araçların ilan oranı %29 oldu, 1.4 – 1.6 arası motor hacmine sahip araçlar ise ilanların %51’ini oluşturdu. 2001 cm3 ve üzeri motor hacmine sahip ilanların oranı ise %4’te kaldı.

İlanların Fiyat Aralığına Göre Dağılımı

İlanlar içinde en yüksek payı %20,4 oranı ile 200.000 TL ve altındaki araçlar oluşturdu. 200.001 TL – 300.000 TL aralığındaki araçlar ilanların %20,2’sini, 300.001 TL – 400.000 TL aralığındaki araçlar 16,6’sını, 400.001 TL – 500.000 TL aralığındaki araçlar 13,6’sını oluşturdu. 800.000 TL ve üzerindeki araçlar da ilanların %10,2’sini oluşturdu.

Otomatik Vitesli Araçların İlan Oranı Arttı

Şanzıman tipine göre ilanların dağılımında en büyük payın düz vitesli araçlarda olduğu görülüyor. Düz vitesli araçlar ilanların %68’ini oluşturdu, yarı otomatik vitesli araçlar da ilanların %13’ünü oluşturdu. Otomatik vitesli araçların ise ilan oranı %2 oranında artış göstererek %19’luk dilimde yer aldı.

İlanların Yakıt Tipine Göre Dağılımı

arabam.com ilanları yakıt tipine göre incelendiğinde, dizel araçların ilan oranı %53,48 oldu. LPG’li araçlar %26,61 oranı ile ikinci sırada yer aldı. Benzinli araçlar ise ilanların %19,33’ünü oluşturdu. Benzinli araçları sırasıyla hibrit ve elektrikli araçlar izledi.

Kilometre Aralığına Göre Araç İlan Oranları

İkinci el piyasasında şubat ayında ilanlar en çok 200.001 km.- 300.000 km. arasındaki araçlar için verildi, bu km. aralığındaki araçların ilan oranı %28 oldu. 100.001 km. – 150.000 km. aralığındaki araçların ilan oranları %16 oldu, 150.001 – 200.000 km. aralığındaki araçların ilan oranları %18 oldu. 300.000 km. üzerindeki araçların ilan oranı ise %11 oldu.