Aytemiz Vaay ve Plodsi iş birliğiyle araç plakaları akıllanıyor

Aytemiz, dünyada bir ilk olan ve araç plakalarını birer ödeme aracına dönüştüren Plodsi uygulaması ile iş birliğini duyurdu. Aytemiz, bu iş birliği kapsamında, Plodsi kullanıcılarına, Aytemiz Vaay uygulamasının avantajlarından biri olan anında yüzde 3’e varan indirim fırsatını sunuyor.

Aytemiz, Vaay uygulamasının esnek altyapısı sayesinde, tüketicilerin hayatını kolaylaştıran ve katma değer üreten iş birliklerine her geçen gün yenilerini ekliyor. Hepsiburada, İş Bankası (Pazarama), Arabam.com ve Plodsi gibi kurumlar kendi mobil uygulamalarının içerisine ekledikleri Vaay fonksiyonu ile müşterilerine online akaryakıt satış hizmeti verebiliyor. Akaryakıt sektöründe, Vaay altyapısı ile ilk kez bireysel elektronik satış çözümünü geliştiren Aytemiz, çağın müşteri taleplerini karşılayan şaşırtan hizmetler sunmaya devam ediyor.

Aytemiz’in şirket içerisinde IT ve pazarlama ekipleriyle birlikte geliştirdiği Aytemiz Vaay uygulaması; teknolojiyi seven ve tasarrufu önemseyen bilinçli sürücülere sesleniyor. Uygulamayı kullanan sürücüler, çeşitli kampanyalara, indirimlere ve birçok teknolojik kolaylığa ulaşabiliyor. Vaay uygulaması aynı zamanda çocuğunu ya da evcil hayvanını araçta tek başına bırakmak istemeyenler için de kolay bir akaryakıt alışveriş deneyimi sunuyor. Sürücüler, Aytemiz Vaay sayesinde kışın soğukta, yazın sıcakta arabasından çıkmadan, beklemeden, hızlı, temassız şekilde yakıt alabiliyorlar.

Plodsi kullanıcıları, uygulama içinde yer alan “akaryakıt” bölümünden Vaay’a ulaşarak uygulamadan çıkmadan ödeme yapabilecek ve aldıkları Vaay kodu ile Aytemiz istasyonlarında, araçlarından inmeden yakıtlarını avantajlı şekilde doldurabilecekler.

Birçok farklı alanda yeniliklere imza atan Aytemiz, kullanıcıların akaryakıt alışverişi deneyimlerini iyileştirmek için yeni teknolojiler geliştirmeye ve farklı markalarla iş birlikleri yapmaya devam ediyor.