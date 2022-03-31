Auto King’ten bahara özel kampanya

Güneşin sıcaklığını hissettirmeye hazırlandığı şu günlerde herkesin yenilenmeye, tazelenmeye ve umut etmeye ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçiyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisinin üzerimizdeki etkilerini atmaya çalışırken baharı en hazır halimizle karşılamak, hayata karşı motivasyonumuzu artırmamıza önemli ölçüde yardımcı olacak elbette.

Hem güvenliğimiz hem de sağlığımız için araçlarımızın da bahara hazırlanmaya ihtiyacı var. Türkiye’nin en yaygın ağa sahip oto bakım, onarım ve mekanik bakım markası Auto King’in uzmanları, araçların nasıl bahara hazırlanması gerektiğini açıkladı.

Filtrenizin temiz olduğundan emin olun!

Buna göre özellikle polen filtrelerini, pandemi nedeniyle üreticinin tavsiye ettiği sıklıktan daha önce değiştirmek gerekiyor. Polen filtre değişim sıklığı, polen mevsimi öncesinde ve virüs tehdidine karşı koruma sağlayacak en önemli silahlardan biri olarak görülüyor. Polen filtre değişiminde filtrelerin bakteri, virüs ve alerjik bahar polen alerjisini engelleyici nitelikte ‘aktif karbon içerikli’ olmasına özen göstermek gerekiyor. Normal filtreler sadece tozu tutuyor ve koku alma özellikleri mevcut değil.

10 derece ve üzeri sıcaklıkta kış lastiği kullanmayın

Kış lastiklerine veda etmeye hazırlanmak gerekiyor. Bunun için havaların 10 derece ve üzeri sıcaklığa çıkması yeterli. Sıcak havalarda kesinlikle kış lastiği kullanmamak gerekli. Sıcak havalarda kış lastiği kullanmak bir sonraki kış dönemi için lastiğin diş kalınlığını azaltacağı için kış şartlarında güvenli bir sürüşe engel olur. Lastik, 4 mevsim ve yaz lastiklerine göre daha elastik olduğu için, asfalta aşırı tutunma sağlayarak sürtünme nedeniyle yakıt sarfiyatını artırır ve kış özelliklerindeki diş ve şekilleri itibariyle, yüksek oranda ses yaparak sürüş konforunu etkiler.

Bunun dışında hava filtreleri temizlenmeli, hidrolik yağ kontrol edilmeli, motor yağı değiştirilmeli, cam ve silecek suyu muhakkak kontrol edilmeli. Akü kontrolünün atlanmaması gerektiğini vurgulayan Auto King uzmanları, iç-dış ve alt yıkama ile de aracınızın bahara hazır olacağını söylüyor.

Auto King’ten baharın gelişine özel kampanya

Otomotiv bakım ve onarım hizmetlerinde 20. yılını geride bırakan Türkiye’nin öncü markası Auto King’ten bahara özel kampanya. Son teknoloji ürünler kullanarak Auto King kalitesi ile alanından uzman kişiler tarafından yapılan Seramik Kaplama Hizmeti 2900 TL yerine 2000 TL. Ayrıca Seramik Kaplama Hizmetini alan herkese Auto King Seramik Sonrası Bakım Seti hediye ediliyor. Bakım Setinin içerisinde Premium araç yıkama şampuanı, showroom cilası, araç yıkama süngeri ve mikrofiber bezi bulunuyor. Seramik kaplamanın dayanıklı ve kalıcı olabilmesi için hediye edilen Auto King Seramik Sonrası Bakım Ürünleri seramik kaplamada mükemmel fayda sağlıyor.