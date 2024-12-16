Üretimde Gerileme

2024’ün ilk 11 ayında toplam otomotiv üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 düşerek 1 milyon 239 bin 944 adede geriledi. Aynı dönemde otomobil üretimi ise yüzde 6 azalarak 822 bin 361 adet oldu. Traktör üretimi de dahil edildiğinde toplam üretim 1 milyon 283 bin adedi buldu.

Ticari araç grubunda üretim daha sert düşüşler yaşadı:

Toplam ticari araç üretimi : Yüzde 12 azaldı.

: Yüzde 12 azaldı. Ağır ticari araç üretimi : Yüzde 25 geriledi.

: Yüzde 25 geriledi. Hafif ticari araç üretimi: Yüzde 10 düştü.

Kapasite Kullanım Oranları

Otomotiv sanayisinin yılın ilk 11 ayında kapasite kullanım oranı yüzde 70 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında oranlar şu şekilde oldu:

Hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç): %70

Kamyon grubunda: %71

Otobüs-midibüs grubunda: %51

Traktör: %63

İhracatta Adet Düşüşü, Değer Artışı

2024’ün ilk 11 ayında toplam otomotiv ihracatı, adet bazında yüzde 1 düşüşle 915 bin 446 adede geriledi. Traktör ihracatında ise yüzde 24’lük bir azalma yaşandı ve 12 bin 412 adetlik ihracat yapıldı.

Buna karşın, ihracatın değer bazında artış gösterdiği görüldü:

Toplam ihracat değeri (dolar bazında) : %3 artışla 33,4 milyar dolara ulaştı.

: %3 artışla 33,4 milyar dolara ulaştı. Euro bazında toplam ihracat : %2 artarak 30,6 milyar Euro olarak gerçekleşti.

: %2 artarak 30,6 milyar Euro olarak gerçekleşti. Ana sanayi ihracatı (dolar bazında) : %1 arttı.

: %1 arttı. Tedarik sanayi ihracatı (dolar bazında): %6 artış gösterdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, otomotiv sektörü yüzde 16 pay ile ihracat sıralamasında liderliğini sürdürdü.

Pazarda Küçük Dalgalanmalar

Yılın ilk 11 ayında toplam otomotiv pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 düşüşle 1 milyon 109 bin 117 adet oldu. Otomobil pazarı ise yüzde 0,6 artışla 845 bin 530 adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç pazarında ise daralma devam etti:

Toplam ticari araç pazarı : %5 azaldı.

: %5 azaldı. Ağır ticari araç pazarı : %10 küçüldü.

: %10 küçüldü. Hafif ticari araç pazarı: %4 düştü.

Yerli araçların pazar payı da dikkat çekti. Ocak-kasım döneminde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 30, hafif ticari araçlardaki pay ise yüzde 28 oldu.

Sektörün Gündemi

Otomotiv sektörü, üretim ve ihracat adetlerindeki düşüşe rağmen değer bazında ihracatta artış sağlamış durumda. Ancak üretimdeki daralma, ticari araç grubundaki sert düşüşlerle birleşerek sektörün dikkatle takip edilmesi gerektiğini gösteriyor.