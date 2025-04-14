Üretimde Çift Haneli Düşüş

2025 yılı Ocak-Mart döneminde toplam otomotiv üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalarak 344 bin 120 adet olarak gerçekleşti. Otomobil üretimi ise yüzde 7 düşüşle 220 bin 927 adet seviyesine geriledi. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 352 bin 299 adedi buldu.

Ticari araç üretimi ise yüzde 11 oranında azaldı. Bu grupta, ağır ticari araç üretiminde yüzde 32, hafif ticari araçlarda ise yüzde 9’luk bir düşüş yaşandı. Otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı ise yüzde 65 seviyesinde kaldı. Kapasite kullanımı hafif araçlarda yüzde 66, kamyon grubunda yüzde 47, otobüs-midibüs grubunda yüzde 60 ve traktörde yüzde 44 olarak gerçekleşti.

İhracat Adet Bazında Geriledi, Değer Bazında Arttı

2025’in ilk çeyreğinde toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 1 düşüşle 254 bin 683 adet oldu. Otomobil ihracatı yüzde 3 azalarak 149 bin 843 adet olurken, ticari araç ihracatı yüzde 2 artış gösterdi. Traktör ihracatında ise ciddi bir gerileme yaşandı; yüzde 45 düşüşle 2 bin 529 adet olarak gerçekleşti.

Ancak adet bazındaki düşüşe rağmen ihracat değeri artış gösterdi. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 2 artışla 9,4 milyar dolara, euro bazında ise yüzde 1,4 artışla 8,6 milyar euroya ulaştı. Ana sanayi ihracatı dolar bazında yüzde 1, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 3 oranında yükseldi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sanayi, Türkiye’nin toplam ihracatında yüzde 17’lik payla sektörel bazda liderliğini sürdürdü.

İç Pazar da Küçüldü

2025 yılının ilk üç ayında iç pazarda da daralma görüldü. Toplam taşıt pazarı yüzde 7 daralarak 285 bin 818 adet olarak kayıtlara geçti. Otomobil pazarı yüzde 4 küçülmeyle 223 bin 793 adede geriledi.

Ticari araç pazarındaki daralma ise daha sert oldu. İlk çeyrekte toplam ticari araç pazarı yüzde 16, ağır ticari araç pazarı yüzde 20, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 16 oranında daraldı.

Yerli üretim araçların toplam pazar içindeki payı düşüş gösterdi. Otomobil satışlarında yerli araç payı yüzde 32, hafif ticari araçlarda ise yüzde 22 olarak gerçekleşti. Toplam taşıt pazarında yerli araç payı yüzde 31’e gerileyerek geçen yılın aynı dönemine göre 2 puan düştü.

2025’in ilk çeyreği, otomotiv sektörü açısından zorlu geçti. Üretim ve adet bazında ihracat düşerken, sektör değer bazında ihracatını artırarak güçlü döviz girdisi sağlamayı başardı. İç pazardaki daralma ve yerli araç payındaki düşüş ise sektörün dikkatle takip etmesi gereken başlıklar arasında yer alıyor.