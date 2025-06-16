Yılın ilk beş ayında toplam otomotiv üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,4 oranında azalarak 598 bin 495 adet oldu. Otomobil üretimi yüzde 4 düşüşle 375 bin 183 adete gerilerken, traktör üretiminin de dahil edilmesiyle toplam üretim 612 bin 238 adede ulaştı. Ticari araç üretiminde ise genel bir artış göze çarptı; hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 7 artarken, ağır ticari araç grubunda yüzde 19’luk ciddi bir düşüş yaşandı.

Kapasite Kullanım Oranı %68’de Kaldı

OSD’nin verilerine göre, ocak-mayıs döneminde otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 68 olarak gerçekleşti. Araç grubu özelinde bu oran; hafif araçlarda yüzde 69, kamyon grubunda yüzde 53, otobüs-midibüs segmentinde yüzde 62 ve traktörde yüzde 44 seviyesinde ölçüldü.

İhracatta Ticari Araçlar Öne Çıktı

İhracat cephesinde ise tablo daha parlak. Yılın ilk 5 ayında otomotiv sektörü, adet bazında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artırarak 440 bin 221 araca ulaştı. Ticari araç ihracatı yüzde 26 gibi yüksek bir oranda artış gösterirken, otomobil ihracatında yüzde 6’lık bir düşüş yaşandı. Traktör ihracatında ise yüzde 41’lik azalma kaydedildi ve 4 bin 298 adet traktör ihraç edildi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, ilk beş aylık dönemde sektörün toplam ihracat değeri yüzde 8 artışla 16,4 milyar dolara yükseldi. Dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 10, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 6 oranında artış gösterdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre ise otomotiv sektörü, yüzde 17’lik payla Türkiye genelindeki sektörler arasında liderliğini sürdürdü.

İç Pazar %3 Büyüdü, Yerli Araçların Payı Sınırlı Kaldı

2025’in ilk 5 ayında toplam otomotiv pazarı, yüzde 3 artışla 506 bin 592 adet olarak gerçekleşti. Bu artışta otomobil pazarı yüzde 5 büyüyerek 394 bin 327 adede ulaştı. Ancak ticari araç pazarında daralma söz konusu: toplam ticari araç pazarı yüzde 4, ağır ticari araç pazarı yüzde 13, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 2 küçüldü.

Yerli araçların iç pazardaki payı ise dikkat çekici seviyelerde. Otomobillerde yerli araç payı yüzde 31, hafif ticari araçlarda yüzde 20, ağır ticari araçlarda ise yüzde 63 seviyesinde kaldı.

Değerlendirme: Dengeli Bir Dönem

2025 yılının ilk 5 ayı, otomotiv sektörü açısından karma bir tablo ortaya koydu. Üretimde ve otomobil ihracatında yaşanan gerilemeye karşın, ticari araç ihracatındaki güçlü artış ve toplam ihracat gelirlerindeki yükseliş sektörün dinamik yapısını koruduğunu gösteriyor. İç pazarda yerli üretimin payı halen sınırlı olsa da, üretim kapasitesinin verimli kullanımı ve ihracattaki çeşitlilik, yılın geri kalanı için umut vadediyor.